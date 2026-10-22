Em gái ông Kim Jong Un thị sát biên giới

Bà Kim Yo Jong trong một bài phát biểu tại Bình Nhưỡng, Triều Tiên. Ảnh: Yonhap/TTXVN phát

Theo KCNA, bà Kim Yo Jong cho biết ông Kim Jong Un đã ra lệnh củng cố biên giới với quốc gia mà Bình Nhưỡng coi là thù địch, nhằm biến khu vực này thành phòng tuyến “bất khả xâm phạm vĩnh viễn”. Bà cũng cảnh báo quân đội Triều Tiên sẵn sàng đáp trả những hành động mà nước này cho là khiêu khích.

Trong khi đó, cố vấn Bộ Quốc phòng Triều Tiên Pak Jong Chon đã kiểm tra các vị trí chiến lược dọc biên giới phía Nam nhằm đánh giá tiến độ triển khai các công trình phòng thủ. Ông kêu gọi binh sĩ biến đường biên giới thành pháo đài và thực hiện những hành động quân sự áp đảo trước các động thái của đối phương.

Theo hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc, từ tháng 4-2024, Triều Tiên đã tăng cường gia cố biên giới bằng cách rải mìn, dựng hàng rào thép gai và lắp đặt chướng ngại vật chống tăng. Hoạt động này nhiều lần khiến binh sĩ Triều Tiên tiến sát hoặc vượt qua Đường phân giới quân sự, buộc phía Hàn Quốc phát cảnh báo và bắn chỉ thiên.

Trước đó, ngày 19-10, bà Kim Yo Jong đe dọa triển khai thêm khí tài tấn công chiến thuật và nối lại hoạt động phát loa tuyên truyền hướng về Hàn Quốc. Quân đội Hàn Quốc tuyên bố sẽ đáp trả cứng rắn nếu Bình Nhưỡng tiếp tục có hành động khiêu khích.