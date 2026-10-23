Em gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un thị sát phòng tuyến biên giới, cảnh báo đáp trả Hàn Quốc

﻿Bà Kim Yo Jong thị sát các khu vực tiền tuyến cùng các quan chức quân đội tại TriềuTiên, ngày 20-10-2026

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết, bà Kim Yo Jong đã tới kiểm tra các công trình tăng cường phòng thủ dọc khu vực biên giới cùng Thống chế Pak Jong Chon, một trong những quan chức quân sự cấp cao của Triều Tiên.

Trong chuyến thị sát, bà Kim Yo Jong cho biết các hoạt động gia cố biên giới là một phần trong chủ trương của nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhằm biến đường biên giới với Hàn Quốc thành một ranh giới "vĩnh viễn và bất khả xâm phạm".

Bà cũng tuyên bố các đơn vị hỏa lực mới của Triều Tiên đã vào vị trí chiến đấu.

Ông Pak Jong Chon cảnh báo quân đội Triều Tiên phải phản ứng ngay lập tức nếu xảy ra các hành động khiêu khích thực sự đe dọa đến an toàn của binh sĩ nước này.

Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên gia tăng sau vụ nổ mìn tại khu vực biên giới ngày 21-9 khiến 3 binh sĩ Hàn Quốc bị thương.

Seoul cáo buộc đây là các quả mìn do Triều Tiên gài ở phía nam Đường ranh giới quân sự, tuy nhiên Bình Nhưỡng bác bỏ cáo buộc.

Chuyến thị sát của bà Kim Yo Jong diễn ra chỉ một ngày sau khi bà cảnh báo Triều Tiên có thể khôi phục hệ thống loa tuyên truyền chống Hàn Quốc dọc biên giới, đồng thời triển khai thêm các phương tiện và vũ khí có sức mạnh lớn hơn tại khu vực này.

Theo Khaosod, Yonhap