Em gái nam diễn viên RJ Mitte bật khóc trong tang lễ anh trai

Theo Page Six, lễ tưởng niệm nam diễn viên RJ Mitte vừa được tổ chức vào ngày 16/10 tại quê nhà Brownsville, bang Texas, Mỹ. Buổi lễ có sự tham dự của người thân, bạn bè và những người từng gắn bó với nam nghệ sĩ.

Trong không khí xúc động, Lacianne Carriere - em gái của RJ Mitte đã có những chia sẻ khiến nhiều người nghẹn ngào khi nhắc lại những hy sinh của anh trai dành cho gia đình. "RJ Mitte là anh trai tôi, nhưng tôi không chỉ mất đi một người anh, mà còn mất cả một người cha", Lacianne Carriere nghẹn ngào nói.

Em gái của RJ Mitte đã có những chia sẻ khiến nhiều người nghẹn ngào khi nhắc lại những hy sinh của anh trai dành cho gia đình.

Theo lời cô, mẹ của hai anh em là người đơn thân. Khi Lacianne vừa chào đời, mẹ cô gặp tai nạn nghiêm trọng dẫn đến liệt nửa thân dưới trong những năm đầu đời của con gái. Hoàn cảnh gia đình khó khăn khiến RJ Mitte sớm phải trưởng thành và đảm nhận nhiều trách nhiệm vượt quá độ tuổi. "Anh ấy ngay lập tức đảm nhận vai trò của một người cha", Lacianne kể lại.

Đối với cô, RJ Mitte không đơn thuần là anh trai mà còn là người dìu dắt, chăm sóc và có ảnh hưởng sâu sắc đến quá trình trưởng thành của mình. "Tôi không biết phải diễn đạt mọi thứ bằng lời như thế nào. Tôi chỉ có thể nói rằng mọi phần trong con người tôi đều mang dấu ấn của RJ", cô chia sẻ.

Lacianne tiếp tục: "Từ những thể loại nhạc tôi nghe, những thứ tôi xem, những trò chơi tôi chơi, cho đến cách cư xử của tôi, tất cả đều có hình bóng của anh ấy. Tôi thực sự rất nhớ anh trai mình".

Em gái nam diễn viên cũng nhắc đến tình cảm đặc biệt mà RJ Mitte dành cho quê hương Brownsville. Theo cô, RJ luôn trân trọng cộng đồng nơi mình lớn lên và những người đã đồng hành cùng gia đình suốt nhiều năm. "Đây là cộng đồng của anh ấy. Anh ấy yêu nơi này, yêu tất cả mọi người và yêu thành phố này", Lacianne bày tỏ.

Em gái nam diễn viên cũng nhắc đến tình cảm đặc biệt mà RJ Mitte dành cho quê hương Brownsville.

Khép lại bài phát biểu, cô gửi lời nhắn đến những người đang trải qua giai đoạn khó khăn về tinh thần. "Nếu bạn đang gặp khó khăn, xin đừng nghĩ rằng mình chỉ có một mình. Hãy cố gắng đón nhận sự giúp đỡ. Hãy thực sự cố gắng và tìm đến một ai đó để chia sẻ", cô nói.

Trước đó, ngày 12/10, Page Six xác nhận RJ Mitte qua đời ở tuổi 34. Đại diện nam diễn viên bày tỏ sự đau buồn trước sự ra đi của một nghệ sĩ, nhà hoạt động thiện nguyện và người tích cực đấu tranh vì quyền lợi của người khuyết tật. RJ Mitte được đông đảo khán giả biết đến qua vai Walter White Jr. trong loạt phim truyền hình đình đám Breaking Bad.

Bản thân nam diễn viên sống chung với chứng bại não từ nhỏ. Chính trải nghiệm cá nhân đã giúp anh thể hiện nhân vật một cách chân thực, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về người khuyết tật.

Sau khi RJ Mitte qua đời, đại diện của anh cho biết nguyên nhân tử vong được xác định là tự tử. Tuy nhiên, kết luận chính thức về tính chất cái chết vẫn đang chờ kết quả khám nghiệm tử thi.

Sau khi RJ Mitte qua đời, đại diện của anh cho biết nguyên nhân tử vong được xác định là tự tử.

Sự ra đi đột ngột của nam diễn viên khiến nhiều đồng nghiệp trong Breaking Bad như Bryan Cranston, Anna Gunn và Aaron Paul đau buồn. Các nghệ sĩ lần lượt gửi lời tưởng nhớ, nhắc lại những kỷ niệm và đóng góp của RJ Mitte trong suốt thời gian làm việc cùng nhau.

Trong cuộc phỏng vấn với NBC News được công bố ngày 15/10, mẹ nam diễn viên - bà Dyna Mitte cũng xúc động kể lại thời điểm phát hiện con trai qua đời. Bà cho biết đã gọi điện cho RJ vào khoảng 11 giờ sáng nhưng không nhận được phản hồi. Vì con trai thường ngủ đến gần trưa, bà quyết định mua bữa trưa rồi mang đến cho anh.

"Tôi gọi cho con lúc 11 giờ nhưng con không trả lời. Vì vậy, tôi mua bữa trưa mang đến và đó là lúc tôi phát hiện ra con", bà đau lòng nhớ lại. Bà Dyna cũng cho biết trước khi qua đời, RJ dường như đã chịu tổn thương tinh thần sau một chuyện xảy ra với người quen. Tuy nhiên, bà không tiết lộ cụ thể nội dung sự việc.

RJ Mitte và em gái.

Nhìn lại những ngày cuối đời của con trai, người mẹ bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể giúp anh nhiều hơn. "Nếu biết được điều gì đó và có thể làm khác đi, tôi chắc chắn đã làm. Tôi sẵn sàng đánh đổi mạng sống của mình để con được sống", bà nghẹn ngào.

RJ Mitte ra đi khi tuổi đời còn trẻ, để lại niềm tiếc thương cho gia đình và những người yêu mến anh. Qua lời kể của em gái tại lễ tưởng niệm, phía sau hình ảnh một diễn viên được công chúng biết đến còn là người anh luôn hết lòng vì gia đình và dành tình cảm sâu sắc cho cộng đồng quê hương.