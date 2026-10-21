Em gái lãnh đạo Triều Tiên cùng nguyên soái quân đội thị sát biên giới

Bà Kim Yo Jong trong một bài phát biểu tại Bình Nhưỡng, Triều Tiên. Ảnh: Yonhap/TTXVN phát

Bên cạnh đó, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 21/10 đưa tin Bình Nhưỡng cảnh báo sẽ đưa ra phản ứng quân sự "áp đảo" trước những hành động mà họ cho là khiêu khích từ phía kẻ thù.

Chuyến thị sát của Trưởng ban Tổng vụ Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên Kim Yo Jong và nguyên soái quân đội diễn ra trong bối cảnh căng thẳng liên Triều gia tăng, sau khi quân đội Hàn Quốc ngày 20/10 cảnh báo sẽ đáp trả "quyết liệt" nếu Bình Nhưỡng tiếp tục có hành động khiêu khích.

Theo KCNA, bà Kim Yo Jong cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên đã ban hành “mệnh lệnh củng cố biên giới với quốc gia thù địch để nơi đây bất khả xâm phạm vĩnh viễn”. Ngoài ra, bà nhấn mạnh rằng không gì có thể ngăn cản nỗ lực củng cố này. Bà Kim Yo Jong nói: “Ban lãnh đạo quân đội chúng ta nhấn mạnh sự cần thiết phải khiến những kẻ đó nhận thức được rằng các đơn vị hỏa lực mới của chúng ta đã vào vị trí khai hỏa”.

Theo KCNA, cố vấn Bộ Quốc phòng Triều Tiên - ông Pak Jong Chon đã kiểm tra các vị trí chiến lược dọc biên giới phía Nam một ngày trước đó, nhằm nắm bắt tiến độ triển khai dự án tăng cường phòng thủ biên giới.

Trong chuyến thị sát, ông Pak Jong Chon cáo buộc đối phương đưa ra những tuyên bố "cố ý, có tính toán trước và vô lý" rằng quân đội Triều Tiên đã vượt qua biên giới. Ông nêu bật: "Quân đội chúng ta hiểu rõ hơn bất kỳ ai về vị trí đường biên giới của mình và chúng ta đang làm những gì cần thiết trên lãnh thổ của mình".

Bên cạnh đó, ông Pak Jong Chon thúc giục binh sĩ "biến đường biên giới thành pháo đài bất khả xâm phạm", đồng thời kêu gọi thực hiện các hành động quân sự chuyên biệt, điêu luyện và áp đảo để đáp trả những động thái liều lĩnh của kẻ thù nham hiểm.

Theo hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc), kể từ tháng 4/2024, Triều Tiên đã tăng cường củng cố khu vực biên giới với Hàn Quốc bằng cách đặt mìn, dựng hàng rào thép gai và lắp đặt các chướng ngại vật chống tăng dọc theo Đường phân giới quân sự (MDL). Hoạt động gia cố này đã nhiều lần khiến binh sĩ Triều Tiên tiến sát hoặc vượt qua MDL, buộc lực lượng Hàn Quốc phải phát thông báo cảnh báo và nổ súng cảnh cáo để buộc họ rút lui.

Ngày 19/10, bà Kim Yo Jong đe dọa sẽ triển khai thêm các khí tài tấn công chiến thuật dọc biên giới liên Triều, đồng thời nối lại hoạt động phát loa tuyên truyền hướng về phía Hàn Quốc. Bà cáo buộc Hàn Quốc làm leo thang căng thẳng thông qua việc bắn phát súng cảnh cáo về phía quân đội Triều Tiên. Đáp lại, quân đội Hàn Quốc cảnh báo sẽ thực hiện các biện pháp cứng rắn trước bất kỳ hành động khiêu khích nào tiếp theo.