Em gái lãnh đạo Triều Tiên cảnh báo biên giới phía Nam bất ổn

Bà Kim Yo Jong trong một bài phát biểu tại Bình Nhưỡng, Triều Tiên. Ảnh: Yonhap/TTXVN phát

Theo hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc), Trưởng ban Tổng vụ Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên Kim Yo Jong đã đưa ra nhận định trên ngày 19/10.

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời bà Kim Yo Jong nhấn mạnh: “Hiện nay, tình hình tại biên giới phía Nam đang vô cùng bất ổn. Tình thế nghiêm trọng bao trùm dọc theo biên giới phía Nam do hành vi liều lĩnh của giới quân sự Hàn Quốc”.

Triều Tiên đã bác bỏ cáo buộc liên quan vụ nổ mìn ngày 21/9 trong Khu phi quân sự (DMZ), khiến 3 binh sĩ Hàn Quốc bị thương. Bình Nhưỡng cáo buộc Seoul đưa ra kết quả điều tra không chính xác và cảnh báo sẽ có hành động đáp trả “ngay lập tức và không khoan nhượng” nếu quân đội Triều Tiên bị tấn công.

Ngoài ra, bà Kim Yo Jong cho biết quân đội Triều Tiên đang cân nhắc các biện pháp để đối phó với tình hình, trong đó có việc nối lại hoạt động phát loa phóng thanh.

Vào tháng 8/2025, Hàn Quốc và Triều Tiên đã dỡ bỏ một số loa phóng thanh dọc biên giới liên Triều. Động thái này nhằm mục đích xoa dịu căng thẳng. Trong những tháng gần đó, cư dân sống tại khu vực biên giới Hàn Quốc phàn nàn rằng phía Triều Tiên đã phát những âm thanh gây khó chịu như tiếng chiêng trống dồn dập nhằm đáp trả các chương trình phát thanh tuyên truyền từ phía Hàn Quốc.

Ở chiều ngược lại, loa từ phía Hàn Quốc thường phát giọng nói và âm nhạc vang hơn 20 km vào lãnh thổ Triều Tiên, đủ xa để đến được với binh sĩ và người dân thường. Các loa phóng thanh này cũng phát tin tức quốc tế, bình luận về hệ thống chính trị và nhà lãnh đạo Triều Tiên, dự báo thời tiết xen lẫn với các bài hát K-pop…