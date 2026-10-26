Em gái Đặng Văn Lâm hóa cô dâu

#1. Trang Phạm - 9/10 điểm: Người mẫu Trang Phạm ghi điểm với tạo hình cô dâu cá tính, sắc lạnh, khác với hình dung thông thường về vẻ ngoài của người phụ nữ trong ngày hạnh phúc. Cô diện chiếc váy cưới được thiết kế riêng, ứng dụng cấu trúc xương cá, phom dáng cứng, gợi liên tưởng đến các công trình kiến trúc. Cô dâu cũng bổ sung những món phụ kiện kim loại, gia tăng nét cá tính cho tổng thể. Trong khi hoa cưới mô phỏng cấu trúc xương, những món trang sức bản lớn trên cổ, bàn tay chủ yếu làm từ kim loại, tạo ra sức thống nhất, đồng bộ về mặt ý tưởng. Chiếc voan cưới trở thành chi tiết mềm mại duy nhất trên tổng thể, góp phần cân bằng tạo hình cô dâu. Ảnh: @huy3n_bui.

#2. Đặng Thanh Giang - 8/10 điểm: Người mẫu Đặng Thanh Giang, em gái của thủ môn Đặng Văn Lâm, cũng tạo dấu ấn với hình ảnh cô dâu trên sàn diễn váy cưới. Tạo hình của Thanh Giang mang vẻ sang trọng, cổ điển, gợi liên tưởng đến thời trang quý tộc châu Âu. Chiếc váy cúp ngực dáng ôm phù hợp với vóc dáng của người mặc, tạo điểm nhấn nhờ những chi tiết lấp lánh, bắt sáng ở phần ngực. Phần đuôi cá được đính khéo léo trên hông, kéo dài xuống sàn, giúp tạo hình cô dâu thêm phần nổi bật. Thanh Giang bổ sung đôi găng tay opera trắng, gia tăng tinh thần cổ điển, sang trọng. Kiểu tóc búi gọn, kết hợp với băng đô lấp lánh, cũng đặc biệt phù hợp với tinh thần của tổng thể. Ảnh: @liubovdang.

#3. An Phương - 7,5/10 điểm: Beauty blogger An Phương ghi điểm với tạo hình quyến rũ, phóng khoáng và sang trọng trong một sự kiện thời trang. Cô thể hiện khả năng chơi chất liệu khi phối ren quyến rũ với lông sang trọng. Tín đồ thời trang này diện trang phục ren đen bên trong, khoác hờ chiếc áo lông vũ trên vai, tạo thành một tổng thể bí ẩn và quyền lực. Với outfit này, An Phương cũng hưởng ứng xu hướng xuyên thấu vốn thịnh hành trong những mùa mốt gần đây. Layout makeup tông nude và kiểu tóc búi gọn sang trọng, đơn giản, hướng sự chú ý vào bộ đồ. Nhìn chung, người mặc thành công tạo dấu ấn riêng khi tham dự sự kiện thời trang. Ảnh: @letsplaymakeup.

#4. Juky San - 6,5/10 điểm: Ca sĩ Juky San diện outfit tương đối khó hiểu khi tham dự một sự kiện trong nhà. Cụ thể, cô theo đuổi trào lưu Y2K, diện áo dáng lửng, đính lông vũ, gợi liên tưởng đến hình tượng thiên thần, phối với quần jeans rách dáng ôm. Outfit bao gồm nhiều chi tiết, tạo ra tổng thể tương đối rối mắt, phân tán điểm nhìn của người đối diện. Hơn nữa, mẫu quần cạp trễ dáng ôm chưa thực sự tôn dáng người mặc, khiến nữ ca sĩ trở nên thấp hơn thực tế ở một số khung hình. Ngoài ra, đôi giày cao gót platform lấp lánh cũng chưa thực sự phù hợp với hình ảnh mà Juky San xây dựng. Ảnh: @juky.san.

#5. Chloe Nguyễn - 5,5/10 điểm: Beauty blogger Chloe Nguyễn cũng mất điểm ở sự kiện trên. Cô xây dựng hình tượng nữ tính như thường ngày, mặc thiết kế vừa quyến rũ vừa lãng mạn. Trong khi thân trên xuyên thấu, chân váy phía dưới lại nổi bật nhờ sự mềm mại, ôm dáng nhẹ nhàng. Điểm trừ lớn nhất của tạo hình nằm ở khăn đội đầu. Váy áo trùm đầu, nối mũ vốn là trào lưu đáng chú ý trong lĩnh vực thời trang sau khi phim điện ảnh Dune ra rạp. Tuy nhiên, chi tiết này tương đối lạc quẻ, không phù hợp với tổng thể tạo hình dự sự kiện của Chloe Nguyễn. Ngoài ra, phần tóc cầu kỳ cũng khiến tổng thể trở nên rườm rà, thừa chi tiết. Ảnh: @bychloenguyen.