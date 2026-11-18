Trong khoảng thời gian từ ngày 2/11/2026 đến 12/11/2026, bà Bùi Cao Ngọc Quỳnh đã mua vào hơn 27,7 triệu cổ phiếu NVL trên tổng số 30 triệu cổ phiếu đăng ký.

Nguyên nhân không hoàn tất toàn bộ lượng đăng ký được cho biết là do điều kiện thị trường chưa thuận lợi. Sau giao dịch này, bà Quỳnh đã nâng lượng cổ phiếu nắm giữ từ hơn 8,3 triệu đơn vị lên hơn 36 triệu đơn vị, tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 0,346% lên 1,499% vốn điều lệ tại Novaland.

Bà Quỳnh là em gái ruột của ông Bùi Cao Nhật Quân, Chủ tịch HĐQT Novaland, người hiện đang nắm giữ gần 81 triệu cổ phiếu NVL (tương đương tỷ lệ 3,368%).

Ở chiều ngược lại, vào ngày 9/11/2026, bà Cao Thị Ngọc Sương, mẹ ruột của Chủ tịch Bùi Cao Nhật Quân, đã bán ra hơn 5,9 triệu cổ phiếu NVL trong tổng số 6,3 triệu cổ phiếu đăng ký. Giao dịch này làm giảm lượng cổ phiếu bà Sương nắm giữ từ hơn 51,8 triệu đơn vị (tỷ lệ 2,156%) xuống còn gần 45,9 triệu đơn vị (tỷ lệ 1,909%).

Cùng xu hướng giảm tỷ lệ sở hữu, từ ngày 5/11/2026 đến 6/11/2026, Công ty CP Novagroup, tổ chức do ông Bùi Cao Nhật Quân làm Người quản lý doanh nghiệp, cũng đã bán khớp lệnh thành công hơn 3,1 triệu cổ phiếu NVL theo đúng số lượng đăng ký. Qua đó, Novagroup giảm sở hữu từ hơn 527,1 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 21,919%) xuống còn hơn 524 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 21,799%).

Ông Bùi Cao Nhật Quân, Chủ tịch HĐQT Novaland.

Bên cạnh gia đình Chủ tịch HĐQT, một số lãnh đạo khác của Novaland cũng vừa báo cáo kết quả bán ra cổ phiếu NVL.

Trong đó, Phó Tổng Giám đốc Trần Thị Thanh Vân đã bán hơn 5,3 triệu cổ phiếu trong tổng số gần 7,6 triệu đơn vị đăng ký, hạ lượng nắm giữ từ hơn 19,2 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 0,799%) xuống gần 13,9 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 0,578%).

Tương tự, trong giai đoạn từ ngày 10/11/2026 đến 13/11/2026, ông Cao Trần Duy Nam cũng đã bán ra gần 7,6 triệu cổ phiếu NVL, qua đó giảm sở hữu từ gần 11,3 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 0,469%) xuống còn gần 3,6 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 0,154%).

Novaland tham vọng đặt mục tiêu ghi nhận khoảng 20 tỷ USD doanh thu

HĐQT Novaland vừa thông qua phương án phát hành gần 2,8 triệu cổ phiếu phổ thông để chuyển đổi 16 trái phiếu quốc tế. Đây là yêu cầu của trái chủ Oclaner Funds SICAV - Oclaner Asian Bond Fund, một quỹ đầu tư có trụ sở tại Singapore.

Số trái phiếu này có tổng giá trị chuyển đổi gần 3,8 triệu USD, tương đương khoảng 94,5 tỷ đồng. Giá chuyển đổi được xác định ở mức 34.000 đồng mỗi cổ phiếu, cao gấp 3,3 lần so với giá thị trường của NVL. Thời điểm dự kiến thực hiện chuyển đổi là ngày 16/11.

Ảnh minh họa

Tại cuộc gặp nhà đầu tư mới đây, Novaland công bố kế hoạch đầy tham vọng khi đặt mục tiêu ghi nhận khoảng 20 tỷ USD doanh thu từ các cụm dự án trọng điểm đến năm 2030. Tập đoàn kỳ vọng các dự án này sẽ mang về hơn 188.300 tỷ đồng lợi nhuận, trong đó Aqua City và NovaWorld Phan Thiet đóng góp lớn nhất.

Trong 9 tháng, Novaland ghi nhận hơn 10.200 tỷ đồng doanh thu thuần và lãi sau thuế 2.874 tỷ đồng.

Tính đến cuối tháng 9/2026, Novaland đã bàn giao lũy kế hơn 7.800 sản phẩm cho khách hàng. Một số dự án trọng điểm của tập đoàn tiếp tục được tháo gỡ các vướng mắc về mặt pháp lý. Trong đó, Aqua City đủ điều kiện ký hợp đồng mua bán và mở bán trở lại từ cuối tháng 10/2026.