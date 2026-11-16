Em gái Chủ tịch Novaland mua gần 28 triệu cổ phiếu NVL

Theo các báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan tại CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HoSE: NVL) công bố ngày 16/11, bà Bùi Cao Ngọc Quỳnh, em gái Chủ tịch HĐQT Bùi Thành Nhơn, đã hoàn tất mua gần 28 triệu cổ phiếu NVL.

Cụ thể, bà Quỳnh mua thành công gần 28 triệu cổ phiếu trong tổng số 30 triệu đơn vị đăng ký, tương ứng tỷ lệ thực hiện 92,4%. Giá trị giao dịch ước tính hơn 277 tỷ đồng. Số cổ phiếu còn lại chưa được mua hết do điều kiện thị trường chưa thuận lợi.

Sau giao dịch, lượng cổ phiếu NVL do bà Quỳnh nắm giữ tăng từ hơn 8,3 triệu lên hơn 36 triệu đơn vị, tương ứng 1,499% vốn điều lệ Novaland.

Trước đó, ngày 30/10, Diamond Properties - cổ đông lớn của Novaland và là tổ chức có liên quan đến gia đình Chủ tịch HĐQT - cũng hoàn tất mua 7 triệu cổ phiếu NVL, nâng lượng sở hữu lên hơn 185 triệu đơn vị.

Như vậy, thông qua hai giao dịch trên, bà Bùi Cao Ngọc Quỳnh và Diamond Properties đã mua thêm tổng cộng gần 35 triệu cổ phiếu NVL.

Cũng trong ngày 16/11, theo Nghị quyết số 46/2026/NQ.HĐQT-NVLG, HĐQT Novaland thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi một phần trái phiếu thành cổ phiếu phổ thông theo yêu cầu của trái chủ.

Theo phương án, doanh nghiệp dự kiến phát hành 2.779.328 cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, để chuyển đổi 16 trái phiếu có tổng giá trị 3,79 triệu USD, tương đương khoảng 94,5 tỷ đồng.

Trái chủ là quỹ OCLANER FUNDS SICAV - Oclaner Asian Bond Fund, có địa chỉ tại Singapore. Giá chuyển đổi được xác định ở mức 34.000 đồng/cổ phiếu, với tỷ giá cố định 24.960 đồng/USD. Mỗi trái phiếu được chuyển đổi thành 173.708 cổ phiếu. Thời gian dự kiến thực hiện là ngày 16/11/2026.

Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của Novaland dự kiến tăng thêm gần 27,8 tỷ đồng. Việc chuyển đổi giúp doanh nghiệp xử lý một phần nghĩa vụ trái phiếu thông qua phát hành cổ phiếu thay vì thanh toán bằng tiền mặt, đồng thời làm tăng số lượng cổ phiếu lưu hành.

Ở chiều ngược lại, trong cùng giai đoạn, một số cá nhân và tổ chức có liên quan đến Novaland cũng ghi nhận giao dịch bán cổ phiếu với khối lượng đáng kể.

Cụ thể, NovaGroup bán 3,1 triệu cổ phiếu NVL; bà Cao Thị Ngọc Sương bán 5,9 triệu cổ phiếu; ông Dương Văn Bắc bán 10,6 triệu cổ phiếu; bà Trần Thị Thanh Vân bán 5,3 triệu cổ phiếu và ông Cao Trần Duy Nam bán 7,5 triệu cổ phiếu.

Trong đó, bà Trần Thị Thanh Vân và bà Cao Thị Ngọc Sương chưa thực hiện hết khối lượng đăng ký do điều kiện thị trường chưa thuận lợi.

Theo báo cáo kết quả giao dịch của NovaGroup, tỷ lệ sở hữu của tổ chức này cùng nhóm người có liên quan tại Novaland đạt hơn 41,81% vốn điều lệ.

Các giao dịch mua, bán trên được thực hiện bởi từng cá nhân, tổ chức và công bố theo quy định. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh Novaland đang triển khai các giải pháp tái cấu trúc tài chính, xử lý nghĩa vụ nợ và đẩy nhanh tiến độ tháo gỡ pháp lý tại các dự án.

Về hoạt động dự án, tại Victoria Village, khoảng 4 tháng sau khi bàn giao căn hộ, Novaland đã triển khai thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho cư dân. Đây là một trong những bước tiếp theo trong quá trình hoàn thiện pháp lý dự án và thực hiện các thủ tục liên quan đến quyền lợi của người mua nhà.

Trên thị trường chứng khoán, hiện cổ phiếu NVL đang giao dịch quanh mức 10.350 đồng/cp, qua đó đưa vốn hoá thị trường đạt 22.166 tỷ đồng.