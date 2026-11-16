Em gái chủ tịch Novaland hoàn tất mua gần 28 triệu cổ phiếu NVL

Những biến động về cơ cấu sở hữu là thông tin được thị trường quan tâm trong bối cảnh Novaland đang tập trung tháo gỡ pháp lý dự án, thúc đẩy hoạt động kinh doanh và triển khai các giải pháp tái cấu trúc tài chính. Ảnh Mai Hương

Theo các báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan tại Công ty CP Tập đoàn đầu tư địa ốc No Va (Novaland) vừa công bố ngày 16/11/2026, các giao dịch mua vào, bán ra của những cổ đông liên quan đến gia đình chủ tịch HĐQT tiếp tục là điểm đáng chú ý.

Cụ thể, bà Bùi Cao Ngọc Quỳnh, em gái ông Bùi Cao Nhật Quân, Chủ tịch HĐQT Novaland vừa hoàn tất mua gần 28 triệu cổ phiếu NVL, đạt 92,4% khối lượng đã đăng ký mua trước đó, với tổng giá trị giao dịch ước tính hơn 277 tỷ đồng.

Phần cổ phiếu còn lại chưa được thực hiện do điều kiện thị trường chưa thuận lợi. Sau giao dịch, lượng cổ phiếu NVL do bà Quỳnh nắm giữ tăng từ hơn 8,3 triệu lên hơn 36 triệu cổ phiếu, tương ứng 1,4% vốn điều lệ Novaland.

Trước đó, ngày 30/10, Diamond Properties, cổ đông lớn của Novaland và là tổ chức có liên quan đến gia đình chủ tịch cũng đã hoàn tất mua 7 triệu cổ phiếu NVL, qua đó nâng lượng cổ phiếu nắm giữ lên hơn 185 triệu cổ phiếu.

Như vậy, thông qua hai giao dịch được công bố, bà Quỳnh và Diamond Properties đã mua thêm tổng cộng gần 35 triệu cổ phiếu NVL. Đây là diễn biến đáng chú ý trong cơ cấu sở hữu của nhóm cổ đông liên quan đến gia đình chủ tịch HĐQT.

Ở chiều ngược lại, trong cùng giai đoạn, một số cá nhân và tổ chức có liên quan đến Novaland cũng ghi nhận giao dịch bán cổ phiếu.

Cụ thể, NovaGroup bán 3,1 triệu cổ phiếu; bà Cao Thị Ngọc Sương bán 5,9 triệu cổ phiếu; ông Dương Văn Bắc bán 10,6 triệu cổ phiếu; bà Trần Thị Thanh Vân bán 5,3 triệu cổ phiếu và ông Cao Trần Duy Nam bán 7,5 triệu cổ phiếu.

Trong đó, giao dịch của bà Vân và bà Sương chưa thực hiện hết khối lượng đăng ký do điều kiện thị trường chưa thuận lợi.

Các giao dịch trên được thực hiện bởi từng cá nhân, tổ chức theo kế hoạch riêng. Theo báo cáo kết quả giao dịch, tỷ lệ sở hữu của NovaGroup và nhóm người có liên quan đạt hơn 41,8% vốn điều lệ Novaland.

Trong bối cảnh Novaland đang tập trung tháo gỡ pháp lý dự án, thúc đẩy hoạt động kinh doanh và triển khai các giải pháp tái cấu trúc tài chính, những biến động về cơ cấu sở hữu tiếp tục là thông tin được thị trường quan tâm.

Đáng chú ý, các giao dịch mua vào quy mô lớn của bà Quỳnh và Diamond Properties đã góp phần gia tăng lượng cổ phiếu NVL do hai cổ đông này trực tiếp nắm giữ.

Cũng liên quan đến cổ phiếu, HĐQT Novaland vừa thông qua phương án phát hành gần 2,8 triệu cổ phiếu phổ thông để chuyển đổi 16 trái phiếu quốc tế. Đây là yêu cầu của trái chủ Oclaner Funds SICAV - Oclaner Asian Bond Fund, một quỹ đầu tư có trụ sở tại Singapore.

Số trái phiếu này có tổng giá trị chuyển đổi gần 3,8 triệu USD, tương đương khoảng 94,5 tỷ đồng. Giá chuyển đổi được xác định ở mức 34.000 đồng mỗi cổ phiếu, cao gấp 3,3 lần so với giá thị trường của NVL. Thời điểm dự kiến thực hiện chuyển đổi là ngày 16/11.

Tại cuộc gặp nhà đầu tư mới đây, Novaland công bố kế hoạch đầy tham vọng khi đặt mục tiêu ghi nhận khoảng 20 tỷ USD doanh thu từ các cụm dự án trọng điểm đến năm 2030. Tập đoàn kỳ vọng các dự án này sẽ mang về hơn 188.300 tỷ đồng lợi nhuận, trong đó Aqua City và NovaWorld Phan Thiet đóng góp lớn nhất.

Trong 9 tháng, Novaland ghi nhận hơn 10.200 tỷ đồng doanh thu thuần và lãi sau thuế 2.874 tỷ đồng.

Tính đến cuối tháng 9/2026, Novaland đã bàn giao lũy kế hơn 7.800 sản phẩm cho khách hàng. Một số dự án trọng điểm của tập đoàn tiếp tục được tháo gỡ các vướng mắc về mặt pháp lý. Trong đó, Aqua City đủ điều kiện ký hợp đồng mua bán và mở bán trở lại từ cuối tháng 10/2026.