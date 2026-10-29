Em gái Chủ tịch Novaland đăng ký mua 30 triệu cổ phiếu NVL

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HOSE: NVL) vừa công bố thông tin về các giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan.

Theo đó, bà Bùi Cao Ngọc Quỳnh, em gái ông Bùi Cao Nhật Quân - Chủ tịch HĐQT Novaland đăng ký mua 30 triệu cổ phiếu NVL nhằm tăng tỉ lệ sở hữu. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận từ ngày 2/11 đến 13/11/2026.

Hiện bà Quỳnh sở hữu hơn 8,31 triệu cổ phiếu NVL, tương ứng 0,346% vốn điều lệ. Nếu hoàn tất giao dịch, lượng cổ phiếu nắm giữ sẽ tăng lên hơn 38,31 triệu đơn vị, tương đương 1,594% vốn điều lệ.

Diễn biến thị giá cổ phiếu NVL (Ảnh: SSI).

Ở chiều ngược lại, ba thành viên Ban điều hành Novaland cũng đăng ký bán cổ phiếu trong cùng khoảng thời gian vì lý do cá nhân.

Cụ thể, ông Dương Văn Bắc - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đăng ký bán hơn 10,63 triệu cổ phiếu. Nếu giao dịch thành công, lượng cổ phiếu ông Bắc nắm giữ sẽ giảm từ gần 15,8 triệu đơn vị xuống hơn 5,16 triệu đơn vị.

Hai Phó Tổng Giám đốc là bà Trần Thị Thanh Vân và ông Cao Trần Duy Nam mỗi người đăng ký bán khoảng 7,58 triệu cổ phiếu. Sau giao dịch, lượng cổ phiếu của bà Vân dự kiến giảm từ hơn 19,2 triệu xuống hơn 11,63 triệu đơn vị, còn ông Nam giảm từ gần 11,3 triệu xuống hơn 3,69 triệu đơn vị.

Nếu cả ba giao dịch bán đều hoàn tất, tổng lượng cổ phiếu NVL do các thành viên này nắm giữ sẽ còn khoảng 20,49 triệu đơn vị, tương ứng 0,853% vốn điều lệ.

Trước đó, Diamond Properties - cổ đông lớn có liên quan đến người nội bộ Novaland cũng đăng ký mua thêm 7 triệu cổ phiếu NVL trong thời gian từ ngày 26/10 đến 30/10. Nếu hoàn tất, lượng cổ phiếu tổ chức này nắm giữ sẽ tăng từ hơn 178,44 triệu lên hơn 185,44 triệu đơn vị.

Trong khi đó, bà Cao Thị Ngọc Sương - mẹ ông Bùi Cao Nhật Quân đăng ký bán 6,3 triệu cổ phiếu NVL trong cùng khoảng thời gian để phục vụ nhu cầu tài chính cá nhân. Trước giao dịch, bà Sương sở hữu gần 51,83 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 2,16% vốn điều lệ.

Các giao dịch trên diễn ra trong bối cảnh Novaland đang triển khai phương án chào bán gần 800,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, theo tỉ lệ thực hiện quyền 3:1. Nếu phân phối hết số cổ phiếu đăng ký chào bán, doanh nghiệp dự kiến thu về gần 8.007 tỷ đồng.

Ngày 19/10, Novaland thông báo điều chỉnh thời hạn thực hiện quyền mua. Theo đó, thời gian chuyển nhượng quyền mua được kéo dài đến ngày 23/11, thay vì ngày 26/10 như kế hoạch ban đầu; thời hạn đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu được lùi đến ngày 26/11, thay vì ngày 29/10. Doanh nghiệp cho biết việc điều chỉnh nhằm tạo thêm điều kiện để cổ đông thực hiện quyền mua.

Theo phương án sử dụng vốn, phần lớn số tiền huy động dự kiến được dùng để thanh toán các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính. Trong đó, khoảng 5.953 tỷ đồng dành để thanh toán một phần hoặc toàn bộ tiền gốc của 13 lô trái phiếu do Novaland phát hành. Phần vốn còn lại dự kiến được góp vào Nova Saigon Royal và No Va Thảo Điền để hai doanh nghiệp này thực hiện nghĩa vụ tài chính.