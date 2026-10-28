Em dâu Tăng Thanh Hà có cuộc sống ra sao sau 3 năm kết hôn?

Nhân dịp sinh nhật tuổi 33, Linh Rin đã nhìn lại chặng đường đã qua, những thử thách từng đối mặt và những trải nghiệm góp phần tạo nên con người cô ở hiện tại. Người đẹp cho biết, mỗi năm khi bước sang tuổi mới, cô đều giữ thói quen dành riêng cho mình một khoảng thời gian để chiêm nghiệm, tự hỏi bản thân đã đi được bao xa, đã thử thách giới hạn của mình đến đâu và tích lũy được bao nhiêu trải nghiệm trong cuộc sống.

Với Linh Rin, sinh nhật không đơn thuần là dịp đánh dấu thêm một tuổi, mà còn là thời điểm để nhìn lại hành trình trưởng thành của chính mình. Những năm tháng đã qua, dù mang đến niềm vui hay những thử thách, đều trở thành một phần trong trải nghiệm sống, giúp cô hiểu hơn về bản thân và những điều mình thực sự trân trọng. Bước sang tuổi 33, thay vì chỉ chú ý đến những thay đổi bên ngoài, người đẹp chọn cách lắng lại, cảm nhận những gì đã trải qua và nhìn nhận hành trình của mình bằng tâm thế bình tĩnh hơn.

Ở tuổi 33, Linh Rin có cuộc sống bình yên và khá kín tiếng bên chồng - thiếu gia Phillip Nguyễn, con trai của doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn.

Sau 3 năm kết hôn, cặp đôi có con gái đầu lòng và cho đến hiện tại, họ vẫn giấu mặt em bé.

Kể từ khi làm mẹ, Linh Rin ngày càng kín đáo và dành nhiều thời gian chăm chút cho gia đình. Thay vì dành phần lớn sự chú ý cho hình ảnh cá nhân, cô có thêm những mối bận tâm gắn với việc chăm sóc con, vun vén gia đình và đồng hành cùng chồng.

Trên mạng xã hội, Linh Rin không thường xuyên chia sẻ chuyện riêng tư. Những hình ảnh cô đăng tải thường được lựa chọn kỹ lưỡng, từ khoảnh khắc đời thường đến những lần xuất hiện trong trang phục chỉn chu.

Cách chia sẻ vừa phải khiến công chúng có thể nhìn thấy phần nào cuộc sống hiện tại của người đẹp, nhưng vẫn giữ được khoảng riêng cần thiết cho gia đình.

Sau ba năm chung sống, Linh Rin và Phillip Nguyễn đang có cuộc sống bình yên, hạnh phúc.

Linh Rin tên thật là Ngô Phương Linh, sinh năm 1993 tại Hà Nội. Cô từng được biết đến là hot girl Hà thành, hoạt động trong lĩnh vực người mẫu ảnh, diễn xuất và tham gia một số chương trình truyền hình. Sở hữu gương mặt thanh tú, vóc dáng cân đối cùng phong cách thời trang thanh lịch, Linh Rin từng là gương mặt thu hút sự chú ý của giới trẻ.