Em bé sơ sinh 'viral' với tư thế 'Rốt cuộc thì cuộc sống này là để làm gì nhỉ?'

Một em bé sơ sinh tại Ai Cập đã trở thành hiện tượng trên mạng xã hội, sau khi được ghi lại trong tư thế nằm vô cùng thư thái, hai chân vắt chữ ngũ, chẳng khác nào một người trưởng thành. Khi nhìn thấy hình ảnh này, cư dân mạng đã để lại những bình luận hài hước như: "Em bé này đã cài đặt thế giới ở chế độ Không làm phiền rồi"; "Vừa chào đời đã kịp thoát khỏi mọi áp lực"; hay "Chắc là bé đã quá mệt mỏi vì chuyện chào đời nên cần phải nghỉ ngơi một chút"...

Vào ngày 20/10, kênh truyền hình Yonhap News TV đưa tin rằng, đoạn video về em bé sơ sinh này do bác sĩ nhi khoa kiêm chuyên gia sơ sinh Islam Eldeh, làm việc tại Cairo (Ai Cập), chia sẻ đã thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội.

Đoạn video ghi lại hình ảnh một em bé sơ sinh đang nằm với hai tay đặt sau đầu, một chân vắt lên chân kia. Em bé tỏ ra vô cùng bình tĩnh, không hề quấy khóc hay tỏ vẻ khó chịu trước những cử động của đội ngũ y tế xung quanh, trông chẳng khác nào một 'người lớn' đang thư giãn tại một khu nghỉ dưỡng.

Bác sĩ Eldeh, người chia sẻ đoạn phim này, đã chú thích: "Một vị 'vua nhí'! Xin lỗi vì tôi phấn khích quá!". Các phương tiện truyền thông địa phương cũng đưa tin về sự việc, gọi tư thế của em bé là "dáng nằm của một vị vua". Đoạn video nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút khoảng 171.000 lượt thích và hơn 3.100 bình luận. Đến ngày 19/10, truyền thông Ai Cập đưa tin rằng, video này đã đạt hơn 3 triệu lượt xem.

Tuy nhiên, khi đoạn video lan rộng, một số ý kiến ​​đã lên tiếng chỉ trích hành động của đội ngũ y tế. Họ đặt câu hỏi liệu việc bác sĩ chia sẻ hình ảnh khách hàng/bệnh nhân, đặc biệt là một trẻ sơ sinh chưa thể đưa ra sự đồng ý cho việc quay phim hay công khai hình ảnh cá nhân chỉ để thu hút lượt xem, có phù hợp về mặt đạo đức hay không? Những người chỉ trích cho rằng, cần phải cẩn trọng hơn nữa trong việc bảo vệ quyền riêng tư và thông tin cá nhân.