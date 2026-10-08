'Em bé Hà Nội' trở lại trên sóng truyền hình Hà Nội

Bộ phim điện ảnh cách mạng “Em bé Hà Nội” của đạo diễn, NSND Hải Ninh sẽ mở màn chương trình “Hẹn với phim Việt”, phát sóng lúc 20h30 ngày 8/10 trên kênh Hà Nội 1, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội.

Chương trình được thực hiện từ ngày 8/10, nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của Thủ đô, hướng tới đưa những tác phẩm tiêu biểu của điện ảnh Việt đến gần hơn với công chúng.

Mỗi số của chương trình là một cuộc gặp gỡ với những bộ phim kinh điển hoặc tác phẩm phản ánh hơi thở đời sống đương đại, theo thông điệp “Mỗi bộ phim - một câu chuyện để khám phá”.

“Em bé Hà Nội” là một trong những tác phẩm tiêu biểu của điện ảnh cách mạng Việt Nam, lấy bối cảnh Hà Nội năm 1972, trong những ngày Thủ đô hứng chịu các đợt bom phá hoại miền Bắc.

Một cảnh trong phim "Em bé Hà Nội". Ảnh: Tư liệu

Phim kể câu chuyện về Ngọc Hà, cô bé 12 tuổi sống tại phố Khâm Thiên, trong hành trình tìm cha giữa chiến tranh. Qua những cuộc gặp với người lính và người dân Hà Nội, hành trình của cô bé tái hiện những mất mát, tình người và tinh thần kiên cường của quân dân Thủ đô trong những năm tháng chiến tranh khốc liệt.

Bộ phim có sự tham gia của NSND Lan Hương, Trà Giang, Thế Anh... Trong đó, vai diễn Ngọc Hà của Lan Hương để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả.

Tác phẩm cũng được đánh giá là một dấu mốc của điện ảnh cách mạng Việt Nam, khi giành Bông sen vàng tại Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ III năm 1975 và giải Đặc biệt tại Liên hoan Phim quốc tế Matxcơva năm 1975.

Thông qua “Hẹn với phim Việt”, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội kỳ vọng góp phần đưa di sản điện ảnh Việt đến gần hơn với khán giả, đồng thời tạo không gian để các thế hệ công chúng hôm nay tiếp cận và khám phá những giá trị của điện ảnh nước nhà.