'Em bé Hà Nội' NSND Lan Hương tuổi U70: Vắng bóng màn ảnh, chọn cuộc sống bình yên

Từ "Em bé Hà Nội" gây thương nhớ đến NSND tuổi U70

NSND Lan Hương là nữ nghệ sĩ gạo cội của sân khấu và điện ảnh Việt Nam. Bà được khán giả đặc biệt nhớ đến qua vai bé Ngọc Hà trong bộ phim "Em bé Hà Nội" của đạo diễn Hải Ninh, một tác phẩm kinh điển của điện ảnh Việt Nam.

Sau thành công của "Em bé Hà Nội", Lan Hương tiếp tục hoạt động nghệ thuật, gắn bó với sân khấu và đảm nhận nhiều vai diễn. Bà từng công tác tại Nhà hát Kịch Việt Nam và được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.

Đôi mắt khiến người xem ấn tượng của NSND Lan Hương. Ảnh: Tư liệu.

Hơn nửa thế kỷ kể từ ngày bộ phim "Em bé Hà Nội" ra mắt, NSND Lan Hương vẫn không khỏi xúc động mỗi khi nhớ về vai diễn Ngọc Hà – dấu ấn nghệ thuật đặc biệt gắn liền với tuổi thơ và cuộc đời mình. Đằng sau những thước phim kinh điển là câu chuyện về cơ duyên đến với điện ảnh và một phân cảnh khiến nữ nghệ sĩ day dứt suốt nhiều năm.

Năm 10 tuổi, NSND Lan Hương được đạo diễn Hải Ninh lựa chọn vào vai cô bé Ngọc Hà trong bộ phim "Em bé Hà Nội", ra mắt khán giả năm 1973.

Bộ phim lấy bối cảnh Hà Nội trong những ngày chiến tranh năm 1972, kể về hành trình tìm kiếm người thân của cô bé Ngọc Hà sau khi mất mẹ và thất lạc em gái trong những trận bom. Hình ảnh cô bé với đôi mắt to tròn, đen láy, cây đàn violin sau lưng, lặng lẽ đi giữa khung cảnh Hà Nội hoang tàn đã trở thành một trong những hình ảnh đáng nhớ của điện ảnh Việt Nam.

Chia sẻ với phóng viên, NSND Lan Hương cho biết, cơ duyên đến với vai diễn bắt đầu từ một lần đạo diễn Hải Ninh tình cờ gặp bà ở khu Hoàng Hoa Thám. Khi ấy, bà còn là cô bé nhút nhát và được đạo diễn chú ý bởi đôi mắt đặc biệt. Sau này, khi thực hiện "Em bé Hà Nội", ông nhớ đến cô bé năm nào và tìm đến khu tập thể Kim Liên, nơi gia đình bà đang sinh sống, để mời tham gia bộ phim.

NSND Lan Hương sinh năm 1963 tại Hà Nội, trong một gia đình không có truyền thống nghệ thuật. Cơ duyên đưa bà đến với điện ảnh đến từ rất sớm, bắt đầu bằng cuộc gặp tình cờ với cố đạo diễn Hải Ninh.

Cuộc sống hiện tại và diện mạo của nữ nghệ sĩ sau gần nửa thế kỷ

Ở tuổi 63, NSND Lan Hương có cuộc sống bình yên bên gia đình. Bà vẫn giữ thói quen xem lại những thước phim cũ và luôn xúc động khi nhìn thấy hình ảnh các nghệ sĩ từng đồng hành với mình.

Sau khi công chiếu, "Em bé Hà Nội" đã cùng đạo diễn Hải Ninh đến với nhiều quốc gia trên thế giới. Hơn 50 năm trôi qua, bộ phim vẫn được nhiều thế hệ khán giả yêu mến.

Ở tuổi 63, NSND Lan Hương có cuộc sống bình yên bên gia đình. Ảnh: NVCC

Ở tuổi 63, NSND Lan Hương vẫn cảm thấy hạnh phúc và trân trọng khi khán giả dành cho mình tình cảm đặc biệt qua cái tên "Em bé Hà Nội". Sau hơn nửa thế kỷ, nữ nghệ sĩ không cảm thấy áp lực hay phiền lòng khi được nhắc nhớ bởi vai diễn cô bé Ngọc Hà hồn nhiên, trong sáng năm nào.

Sau khi nghỉ hưu, NSND Lan Hương từng tham gia công tác thỉnh giảng tại Khoa Đạo diễn, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh. Tuy nhiên, khoảng 2 năm trở lại đây, do vấn đề sức khỏe, bà đã tạm dừng công việc giảng dạy. Thay vào đó, nữ nghệ sĩ thỉnh thoảng góp mặt trong các sự kiện của Hội Điện ảnh Việt Nam và Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam.