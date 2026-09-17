Em bé Campuchia lần đầu nghe thấy âm thanh cuộc sống nhờ bác sĩ Việt Nam

Niềm hạnh phúc, ánh mắt ánh lên niềm vui của cả gia đình và các nhà chuyên môn khi bệnh nhi phát hiện được âm thanh ngay lần đầu bật máy. Ảnh: BV cung cấp

Ngày 17/9, Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM thông tin lần đầu tiên bệnh viện này thực hiện thành công ca phẫu thuật cấy điện cực ốc tai đồng thời hai bên cho một trẻ em người Campuchia bị nghe kém sâu.

BS. CK2 Phạm Đoàn Tấn Tài – Trưởng Đơn vị Tai – Thính học, Phó Trưởng khoa Tai mũi họng Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết bệnh nhi Campuchia này được phát hiện điếc sâu hai tai từ nhỏ.

Sau khi được đánh giá toàn diện về thính lực, chẩn đoán hình ảnh và hội chẩn chuyên môn, các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 đã quyết định thực hiện cấy điện cực ốc tai hai bên trong cùng một lần phẫu thuật nhằm mang lại hiệu quả phục hồi thính giác tối ưu và thuận lợi cho người bệnh ở xa.

Sau phẫu thuật, hai hệ thống điện cực hoạt động tốt, bệnh nhi hồi phục thuận lợi. Em bé đã phát hiện được âm thanh cuộc sống đầu tiên ngay lần đầu mở máy ngày 15/9/2026 trong sự vỡ òa hạnh phúc của cả gia đình và đội ngũ ê-kíp nhân viên phẫu thuật tại Bệnh viện Nhi đồng 1

Theo bác sĩ Tấn Tài, việc cấy điện cực ốc tai hai bên giúp trẻ nghe tốt hơn trong môi trường nhiều tiếng ồn, tăng khả năng xác định hướng âm thanh, cải thiện khả năng giao tiếp và phát triển ngôn ngữ.

Bệnh viện Nhi đồng 1 là trung tâm hàng đầu của khu vực phía Nam và cả nước trong lĩnh vực tầm soát, chẩn đoán và can thiệp trẻ nghe kém.

Từ năm 2004, Bệnh viện Nhi đồng 1 đã xây dựng và phát triển chương trình chẩn đoán, can thiệp nghe kém cho trẻ em.

Với hơn 20 năm kinh nghiệm triển khai các chương trình can thiệp thính giác, bệnh viện đã thực hiện thành công hàng trăm ca cấy ốc tai điện tử cho trẻ nghe kém bẩm sinh, mang lại cơ hội phát triển ngôn ngữ và hòa nhập xã hội cho nhiều trẻ em trong và cả ngoài nước.