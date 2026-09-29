Em bé 1,5 tuổi hiến tủy cứu chị gái mắc suy tủy xương

GS.TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, tặng hoa chức mừng mẹ con bệnh nhi P.T.M.D. trước giờ ra viện

Bệnh nhi là cháu P.T.M.D. (4 tuổi, ở TP Đà Nẵng), khởi phát bệnh từ tháng 2/2026 với các biểu hiện thiếu máu, xuất huyết và phải truyền máu, tiểu cầu liên tục. Do giảm bạch cầu hạt, cháu nhiều lần bị nhiễm trùng. Sau khi thực hiện đầy đủ các xét nghiệm, các bác sĩ chẩn đoán cháu mắc suy tủy xương vô căn.

Đây là bệnh lý hiểm nghèo xảy ra khi tủy xương đột ngột giảm hoặc ngừng sản xuất các tế bào máu quan trọng, gồm hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu. Trẻ mắc bệnh có nguy cơ nhiễm trùng nặng, xuất huyết nghiêm trọng và thiếu máu kéo dài.

Nếu chỉ điều trị bảo tồn, nguy cơ tái phát và biến chứng cao, đe dọa trực tiếp đến tính mạng. Ghép tế bào gốc tạo máu là phương pháp có thể mang lại cơ hội chữa khỏi hoàn toàn, giúp tái tạo hệ thống tạo máu và miễn dịch.

Trước tình trạng bệnh nặng và mức độ phức tạp của ca bệnh, Ban Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế đã tổ chức hội chẩn và xây dựng phương án điều trị.

Ca ghép tuỷ cho bệnh nhi P.T.M.D (4 tuổi, đến từ Đà Nẵng) vô cùng phức tạp

Kết quả xét nghiệm HLA cho thấy bệnh nhi hoàn toàn phù hợp với người em trai 1,5 tuổi, nặng 10 kg. Tuy nhiên, hai chị em bất đồng nhóm máu: bệnh nhân nhóm máu O, trong khi người hiến nhóm máu B.

Việc ghép tế bào gốc đồng loại từ người hiến tủy còn quá nhỏ, được bệnh viện xác định là trường hợp người hiến có độ tuổi nhỏ nhất tại Việt Nam, lại có bất đồng nhóm máu, đặt ra nhiều vấn đề cần cân nhắc trong quá trình ghép.

GS.TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, chúc mừng cháu P.T.M.D được ghép tuỷ thành công

Ban Giám đốc Bệnh viện quyết định sử dụng biện pháp dung hòa miễn dịch bằng cách truyền nhóm máu của người cho vào cơ thể bệnh nhân nhằm làm giảm hiệu giá kháng thể. Nhờ đó, trong ngày lấy tủy, ê-kíp không phải tiến hành gạn tách hồng cầu khỏi túi tế bào gốc, giúp bảo toàn số lượng tế bào gốc cho bệnh nhi.

Theo Bệnh viện Trung ương Huế, đây là phương pháp mới và bệnh viện là đơn vị đầu tiên triển khai kỹ thuật này. Đặc biệt, việc lấy tủy xương từ người hiến mới 1,5 tuổi, nặng 10 kg - người hiến có độ tuổi nhỏ nhất tại Việt Nam - đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa. Quá trình thu hoạch tủy xương đã diễn ra thành công.

Trong quá trình ghép, bệnh nhi xuất hiện một số biến chứng. Tuy nhiên, nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chăm sóc và điều trị kịp thời của đội ngũ y, bác sĩ, sức khỏe bệnh nhi hiện đã ổn định. Các dòng tế bào máu phục hồi tốt và cháu không còn phụ thuộc vào truyền máu.

Lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế chúc mừng và cho ra viện 3 bệnh nhi ghép tế bào gốc đồng loại trong chiều 28/9

Thành công của ca ghép đánh dấu bước tiến trong điều trị các bệnh lý huyết học tại Bệnh viện Trung ương Huế, đồng thời cho thấy sự phối hợp giữa các chuyên khoa trong quá trình điều trị. Kết quả này mở thêm cơ hội điều trị cho các bệnh nhi mắc bệnh lý huyết học, đặc biệt là suy tủy xương vô căn, tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước.

Đến nay, Bệnh viện Trung ương Huế đã thực hiện thành công 88 ca ghép tế bào gốc ở trẻ em. Riêng với bệnh nhi mắc Thalassemia, bệnh viện đã thực hiện 23 ca ghép tế bào gốc đồng loại trong 24 tháng, theo thông tin từ bệnh viện.

Cũng trong khuôn khổ buổi lễ chiều 28/9, Bệnh viện Trung ương Huế chúc mừng và cho ra viện 3 bệnh nhi ghép tế bào gốc đồng loại điều trị Beta-Thalassemia. Cả 3 trường hợp đều sử dụng nguồn tủy phù hợp HLA 12/12 từ anh, chị, em ruột.

Cụ thể, ca ghép thứ 21 là cháu M.Đ.K. (3,5 tuổi, ở Gia Lai), được ghép tủy từ chị gái 7 tuổi.

Ca ghép thứ 22 là cháu B.N.T.V. (13 tuổi, ở Đồng Nai), mắc bệnh từ 2 tuổi và được ghép tủy từ chị gái 16 tuổi sau khi tham vấn chuyên gia quốc tế do bệnh nhi có độ tuổi khá lớn so với khuyến cáo.

Ca ghép thứ 23 là cháu H.A.Q. (6 tuổi, ở Đồng Nai), mắc bệnh từ 4 tháng tuổi, được ghép tủy từ chị gái 14 tuổi.

Hiện cả 3 bệnh nhi mắc Thalassemia đều đã phục hồi các dòng tế bào máu, sức khỏe ổn định và không còn phải truyền máu định kỳ.