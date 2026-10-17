Elon Musk và Tesla giới thiệu mẫu Roadster mới: Ô tô bay tăng tốc lên 96,5 km/h chỉ trong 0,81 giây

Vừa qua, nhà sáng lập Tesla - Elon Musk - đã giới thiệu dòng ô tô bay đầu tiên trên thế giới mang tên Roadster thiết kế mới. Dòng xe thể thao thuần điện này được nghiên cứu phát triển cùng SpaceX, trang bị thêm các hệ thống động cơ đẩy, vận tốc tối đa chạm mốc gần 370 km/giờ, cùng khả năng tăng tốc từ 0 lên 96,5 km/giờ chỉ tốn 0,81 giây.

Dòng ô tô bay đầu tiên trên thế giới của Elon Musk.

Trong đoạn video ghi lại tại cơ sở phát triển và thử nghiệm tên lửa của SpaceX ở McGregor, bang Texas (Mỹ) được ông Musk chia sẻ trên mạng xã hội X, chiếc xe màu trắng mang kiểu dáng tương lai đã vọt lên không trung, xả khói trắng mù mịt khi nhào lộn qua hàng loạt phương tiện đang đỗ tĩnh trước khi tiếp đất mượt mà. Tại buổi trình diễn, ông giải thích xe còn sử dụng lực hút để leo lên con dốc đứng và treo ngược mình trên đó.

Bày tỏ tại chương trình về việc "hóa ra tương lai thực sự xuất hiện các mẫu ô tô bay", Musk hào hứng: "Ô tô bay hoàn toàn có thật… Phương tiện sở hữu hệ thống điều phối độ cao, dàn động cơ đẩy phụ đi kèm động cơ đẩy chính phía sau. Bởi vậy, về cơ bản nó có thể cất cánh như một quả tên lửa, xoay vòng trên bầu trời và thể hiện các pha nhào lộn vô cùng ấn tượng".

Ông cũng nói trước rằng chiếc xe không hẳn được tối ưu hóa cho sự an toàn nhưng đẩy mức độ phấn khích lên kịch trần (mức 11/10), dù khả năng ứng dụng thực tế và tính hợp pháp trên đường công cộng hiện vẫn chưa rõ ràng.

Chiếc xe có thể bay lên không trung...

...và thực hiện các pha nhào lộn. Ảnh chụp màn hình

Dù tỷ phú công nghệ từng chia sẻ vào năm 2023 rằng chiếc xe này chỉ là một "tiểu tiết" và chẳng làm thay đổi nhiều về tình hình tài chính, mẫu xe vẫn sở hữu giá trị biểu tượng rất lớn. Vừa qua, nhà phân tích Seth Goldstein tới từ Morningstar nhận định Tesla hiện thiếu một sản phẩm đầu bảng mang tính biểu tượng (halo car) để trưng bày các công nghệ cùng kỹ thuật vượt trội nhất, và dòng Roadster sẽ đảm nhận trọng trách này.

Quá trình sản xuất xe dự kiến bắt đầu vào năm 2028 và các giám đốc điều hành không nêu rõ mức giá mục tiêu tại sự kiện, dù gần một thập kỷ trước Tesla từng báo giá khởi điểm 200.000 USD (150.000 bảng Anh). Hiện trang đặt chỗ của hãng yêu cầu tiền cọc 50.000 USD (38.000 bảng Anh) cho bản "Performance", 250.000 USD (190.000 bảng Anh) cho bản "Thrust" có các động cơ đẩy tăng tốc, cùng biến thể một chỗ ngồi "Rocket" trang bị hệ thống bay hoàn chỉnh chỉ dành cho khách mời.