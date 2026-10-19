Elon Musk tuyên bố tặng cổ phiếu cho tất cả trẻ em Mỹ

Elon Musk tuyên bố tặng cổ phiếu SpaceX cho tất cả trẻ em Mỹ.

"Vào năm tới, tôi sẽ tặng cho mỗi đứa trẻ ở Mỹ một cổ phiếu SpaceX của mình. Đây sẽ là lần đầu tiên trong nhiều lần như vậy", Musk viết trong bài đăng trên mạng xã hội X hôm 19/10.

Theo dữ liệu điều tra dân số năm 2025, Mỹ có khoảng 72 triệu trẻ em. Cổ phiếu SpaceX chốt phiên giao dịch hôm 16/10 ở mức 146 USD/cổ phiếu. Nếu Musk tặng 72 triệu cổ phiếu ngay lúc này, tổng giá trị cổ phiếu sẽ có giá trị khoảng 10,5 tỷ USD.

Theo Insider, vị tỷ phú chưa cung cấp thêm thông tin về cách thức triển khai chương trình, chẳng hạn tiêu chí xác định đối tượng đủ điều kiện.

Đề xuất của Elon Musk được đưa ra sau khi công ty trí tuệ nhân tạo Anthropic hôm 18/10 thông báo sẽ dành ít nhất 5% cổ phiếu của công ty cho một quỹ mang tên "Public Benefit Fund" (tạm dịch: Quỹ vì lợi ích cộng đồng). Theo định giá gần nhất, số cổ phiếu này có giá trị khoảng 48 tỷ USD.

Trên website, Anthropic cho biết quỹ có thể thực hiện các khoản quyên góp lớn cho tổ chức phi lợi nhuận hoặc phân phối tiền trực tiếp đến những nhóm dân cư cụ thể. Nguồn tiền này có thể được sử dụng để giảm thiểu tác động của trí tuệ nhân tạo đối với việc làm của người dân.

Đáp lại thông báo của Anthropic trên X, Musk viết: "Tôi khuyến nghị trao cổ phiếu trực tiếp cho công chúng. Đó là điều tôi sẽ thực hiện".

Elon Musk hiện là người giàu nhất thế giới.

Theo CNN, cả hai đề xuất xuất hiện trong bối cảnh các công ty AI vấp phải làn sóng chỉ trích mạnh mẽ về mức độ an toàn của sản phẩm. Gần đây, chính Anthropic cũng cảnh báo về nguy cơ công nghệ này gây ra mối đe dọa mang tính sống còn đối với nhân loại.

Bên cạnh đó, dư luận ngày càng quan tâm đến khả năng AI khiến con người mất việc làm trên diện rộng, cũng như những tác động xã hội và môi trường từ việc ngành công nghệ mở rộng các trung tâm dữ liệu với quy mô khổng lồ.

Không chỉ các doanh nghiệp AI, những tập đoàn công nghệ lớn nói chung cũng đang đối mặt với nhiều chỉ trích.

Các bộ phim mới như The Social Reckoning - kể về một nhân viên Facebook tiết lộ những hoạt động thiếu an toàn của công ty - và phim tài liệu You Can See Everything, theo chân Elizabeth Holmes, nhà sáng lập startup xét nghiệm máu từng bị kết án gian lận, đang góp phần nhắc nhở khán giả về những hành vi thiếu trách nhiệm kéo dài của một bộ phận doanh nghiệp công nghệ lớn.

Elon Musk hiện là người giàu nhất thế giới. Theo Chỉ số tỷ phú Bloomberg, tính đến khi thị trường đóng cửa hôm 16/10, tài sản ròng của CEO Tesla và SpaceX ước tính đạt 904 tỷ USD.

SpaceX là công ty đứng sau các dòng tên lửa Falcon, phương tiện phóng Starship, hệ thống vệ tinh Starlink, chatbot trí tuệ nhân tạo Grok và mạng xã hội X. Công ty đã phát hành cổ phiếu ra công chúng vào mùa hè năm nay, với vốn hóa thị trường khoảng 2.000 tỷ USD.

Mai An