Tỷ phú Mỹ Elon Musk tuyên bố không muốn hệ thống liên lạc vệ tinh Starlink của SpaceX trở thành một bên tham gia trực tiếp vào các cuộc xung đột quân sự.

Phát biểu với báo New York Times, ông cho rằng việc cho phép sử dụng Starlink trong các hoạt động tấn công sẽ khiến doanh nghiệp này bị cuốn vào chiến sự.

"Tôi không muốn bộ phận thương mại Starlink trở thành một bên tham gia cuộc chiến, bởi chúng tôi sẽ rơi vào tình thế đó nếu cho phép sử dụng Starlink trong các hoạt động tấn công quân sự", ông Musk nói.

Theo tỷ phú Mỹ, Starlink hiện là xương sống trong hệ thống thông tin liên lạc của quân đội Ukraine và cả nước này. Nếu mạng lưới vệ tinh bị ảnh hưởng, năng lực tác chiến của Kiev cũng sẽ suy giảm đáng kể.

Ông Musk đồng thời nhấn mạnh SpaceX vận hành 2 hệ thống riêng biệt là Starlink và Starshield.

Trong đó, Starlink là mạng lưới vệ tinh thương mại, còn Starshield được phát triển theo định hướng quân sự và nằm dưới sự kiểm soát của Chính phủ Mỹ.

"Starshield do Chính phủ Mỹ kiểm soát. Mọi hành động của Starshield đều do Bộ Chiến tranh quyết định. Starlink là hệ thống thương mại và không được thiết kế như một vũ khí trong cuộc chiến", ông khẳng định.

Những tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Ukraine từng phản ánh các hạn chế đối với việc sử dụng Starshield tại khu vực chiến sự.

Tuần trước, Kiev cho biết tốc độ kết nối của quân đội nước này thông qua hệ thống đã bị hạn chế trong một số ngày. Hồi tháng 10, Ukraine cũng từng phàn nàn về những giới hạn tương tự.

Trước đó, ông Musk nhiều lần nhấn mạnh Starlink chỉ nên phục vụ mục đích dân sự và phòng thủ, không nên được sử dụng để hỗ trợ các hoạt động tấn công quân sự.

Trong cuộc phỏng vấn với New York Times, tỷ phú Mỹ còn đề cập đến khoản 500 triệu USD từng chi để vận động cho đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ.

Sau thất bại của đảng này trước đảng Dân chủ hồi đầu tháng, ông thừa nhận khoản chi tiêu chính trị trên không mang lại kết quả như mong muốn.