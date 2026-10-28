Elon Musk tung phim AI về sử thi Hy Lạp, khán giả phản ứng

Dự án Odyssey do công ty của tỷ phú Elon Musk phát triển đang trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội sau khi tập mở màn được đăng tải trên nền tảng X. Thay vì tạo hiệu ứng như kỳ vọng, sản phẩm lại khiến nhiều người chú ý đến những hạn chế trong khâu thể hiện nhân vật, chuyển động và lời thoại. Đây cũng là phép thử đáng chú ý đối với tham vọng đưa công nghệ tạo sinh tiến sâu vào ngành công nghiệp phim ảnh.

Tập đầu tiên được thực hiện với sự tham gia của Grok Imagine, Wonder Studios và đạo diễn Dev Walker. Nội dung khai thác câu chuyện xoay quanh Odysseus trước cuộc chiến thành Troy, bắt đầu bằng khoảnh khắc ông chuẩn bị lên đường. Penelope trao cho chồng một mô hình ngựa gỗ nhỏ, gửi gắm mong muốn ông mang món quà trở về cho con trai sau chiến thắng.

Elon Musk từng tuyên bố sẽ thực hiện một bộ phim AI dài, trung thành với sử thi của Homer.

Từ đó, mạch phim chuyển đổi giữa quá trình chuẩn bị chiến đấu của quân Hy Lạp và hành trình trưởng thành của Telemachus. Tuy nhiên, cách sắp xếp các phân đoạn chưa tạo được sự liền mạch cần thiết. Một số ý kiến cho rằng biểu cảm gương mặt, khẩu hình và giọng nói của nhân vật chưa ăn khớp, khiến trải nghiệm theo dõi bị gián đoạn.

Những hạn chế này trở thành tâm điểm tranh luận về Odyssey. Các nhân vật sở hữu diện mạo trau chuốt, làn da mịn và hàm răng đồng đều, mang đặc trưng thường thấy ở hình ảnh do công nghệ tạo sinh sản xuất. Trong khi đó, chuyển động cơ thể và nét mặt chưa đủ tự nhiên để tạo cảm giác chân thực. Phần lời thoại bằng tiếng Anh cũng khiến một bộ phận người xem đặt câu hỏi về mức độ bám sát bối cảnh sử thi Hy Lạp cổ đại.

Một vấn đề khác nằm ở cách giới thiệu nhân vật. Tập phim chủ yếu nhắc đến Odysseus mà chưa cung cấp đủ thông tin về những nhân vật liên quan, khiến người chưa từng tiếp cận tác phẩm của Homer có thể gặp khó khăn khi theo dõi câu chuyện. Với một dự án đặt mục tiêu tái hiện sử thi kinh điển, khả năng truyền tải bối cảnh và giúp khán giả hiểu được mối quan hệ giữa các nhân vật là yếu tố quan trọng.

Phim AI The Odyssey của Elon Musk vấp phải tranh cãi.

Trên X, video đã thu hút hơn 7 triệu lượt xem cùng khoảng 3.000 bình luận. Một số tài khoản so sánh hình ảnh trong phim với phong cách của Game of Thrones, đồng thời bày tỏ hoài nghi về việc sử dụng trí tuệ nhân tạo để tạo ra những tác phẩm có chất lượng tương đương điện ảnh truyền thống. Những phản hồi này cho thấy lượng người xem lớn chưa đồng nghĩa với sự đón nhận tích cực về mặt nghệ thuật.

Tham vọng của Elon Musk với dự án được công bố hồi tháng 7, sau khi phiên bản The Odyssey do Christopher Nolan đạo diễn ra mắt. Trước đó, tỷ phú từng công khai phản đối một số lựa chọn diễn viên của nhà làm phim, trong đó có việc giao vai Helen thành Troy cho Lupita Nyong'o và vai Sinon cho Elliot Page.

Khi công bố kế hoạch, Elon Musk tuyên bố Grok Imagine sẽ tạo ra một bộ phim dựa trên sử thi The Odyssey trước khi năm 2026 khép lại, với mục tiêu bảo đảm tính chính xác lịch sử và tôn trọng tinh thần sáng tác của Homer. Bài đăng khi ấy đi kèm đoạn video AI dài ba phút mô tả cuộc gặp giữa Odysseus và nữ thần Calypso.

Trong khi dự án ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhận nhiều ý kiến trái chiều, phiên bản của Christopher Nolan lại được chú ý nhờ quy mô sản xuất và dàn diễn viên. Phim có Matt Damon trong vai Odysseus, Anne Hathaway đóng Penelope, Tom Holland thủ vai Telemachus, cùng Robert Pattinson, Zendaya, Samantha Morton và Charlize Theron.

Theo thông tin được công bố trước đó, tác phẩm của Nolan đạt thành tích phòng vé đáng kể, cho thấy sức hút của câu chuyện sử thi khi được chuyển thể bằng hình thức điện ảnh truyền thống. Sự tương phản giữa hai dự án cùng khai thác một chất liệu tiếp tục làm dấy lên cuộc thảo luận về hướng phát triển của ngành phim.

Với Elon Musk, Odyssey không chỉ là một thử nghiệm công nghệ mà còn gắn với kỳ vọng chứng minh khả năng sáng tạo nội dung của Grok Imagine. Tuy nhiên, những phản hồi ban đầu cho thấy công nghệ tạo hình vẫn phải giải quyết bài toán về diễn xuất, nhịp kể và cảm xúc nhân vật nếu muốn chinh phục khán giả. Hành trình đưa phim AI trở thành một lựa chọn đáng kể của điện ảnh vì thế vẫn cần thêm thời gian và những sản phẩm thuyết phục hơn.