Elon Musk tung chiêu, Starlink đe dọa thị phần của 3 ông lớn viễn thông Mỹ

Đầu tuần này, Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) chấp thuận đề nghị của SpaceX về triển khai và vận hành 15.000 vệ tinh Starlink nhằm cung cấp dịch vụ kết nối trực tiếp đến thiết bị đầu cuối.

FCC đồng thời miễn trừ quy định yêu cầu doanh nghiệp phải có thỏa thuận cho thuê phổ tần với ít nhất một nhà mạng di động mặt đất, qua đó cho phép SpaceX sử dụng phổ tần riêng cho dịch vụ.

Đến ngày 8/10, SpaceX tiếp tục công bố kế hoạch mua lại một phần phổ tần di động băng tần thấp. Loại phổ tần này có khả năng truyền tín hiệu tốt hơn qua vật cản, giúp Starlink cải thiện kết nối trong nhà, thay vì chủ yếu hoạt động hiệu quả ở những khu vực có tầm nhìn thông thoáng lên bầu trời.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, Elon Musk gọi thương vụ là một “bước tiến rất lớn”.

Một thiết bị Starlink. Ảnh: Bloomberg

Động thái mới đưa Starlink tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành nhà cung cấp dịch vụ di động quy mô lớn, thay vì chỉ phục vụ các khu vực hẻo lánh hoặc những tình huống khẩn cấp. Nếu triển khai thành công, dịch vụ này có thể trở thành đối thủ đáng kể của các nhà mạng truyền thống tại Mỹ.

“Phổ tần băng tần thấp có giá trị cao này giải quyết một trong những khoảng trống kỹ thuật quan trọng còn lại, mở đường để Starlink Mobile trở thành một nhà mạng di động lớn tại Mỹ”, SpaceX cho biết.

Thông tin trên lập tức gây sức ép lên cổ phiếu các doanh nghiệp cùng ngành. Trong phiên giao dịch ngoài giờ hôm 8/10, cổ phiếu T-Mobile giảm hơn 11%, trong khi Verizon và AT&T mất khoảng 6,6%.

Tuy nhiên, tham vọng cạnh tranh với các nhà mạng truyền thống của SpaceX vẫn vấp phải sự hoài nghi. Trước đó, lãnh đạo Verizon cho rằng dịch vụ vệ tinh quỹ đạo thấp chưa tạo ra tác động đáng kể đến hoạt động kinh doanh của hãng.

“Chúng tôi chưa ghi nhận tác động rõ rệt nào đến tốc độ tăng trưởng dịch vụ băng rộng từ bất kỳ nhà cung cấp vệ tinh quỹ đạo thấp nào, bao gồm Starlink”, CEO Verizon Dan Schulman phát biểu tại một hội nghị của Goldman Sachs tháng trước.

Ông cũng cho biết không xem vệ tinh là đối thủ cạnh tranh khả thi trong trung hạn, thậm chí cả dài hạn.

Bên cạnh phổ tần, SpaceX vẫn cần bổ sung nhiều thành phần hạ tầng để xây dựng mạng di động ổn định tại các đô thị, trong đó có các trạm phát sóng mặt đất và hệ thống kết nối cáp quang.

Vì vậy, dù những bước tiến về pháp lý và phổ tần tạo thêm lợi thế cho Starlink, khả năng cạnh tranh trực tiếp với các nhà mạng lớn vẫn phụ thuộc vào việc SpaceX giải quyết được những thách thức về hạ tầng, chất lượng phủ sóng và triển khai dịch vụ trên thực tế.

(Theo Insider)