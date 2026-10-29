Tác giả: Benjamin Wallace/Trần Huyền Dinh & Đỗ Văn Thuật dịch

Truy tìm Satoshi

Satoshi Nakamoto, "cha đẻ" Bitcoin là ai? Đây vẫn là một trong những bí ẩn chưa có lời giải lớn nhất. Satoshi Nakamoto chỉ để lại những dấu vết nhạt nhòa giúp người ta phỏng đoán thân phật thật của mình. Lần theo những dấu vết đó, cuốn sách này chưa đưa ra kết luận, nhưng giúp người đọc suy ngẫm về hành trình của Satoshi.

Elon Musk từng bị nghi là cha đẻ Bitcoin

Một thực tập sinh tại SpaceX bị ấn tượng bởi những điểm tương đồng giữa Elon Musk và Satoshi Nakamoto đến mức tin chắc mình đã tìm ra danh tính thật của cha đẻ Bitcoin.

18 tháng trước, đêm Giáng sinh 2021, một email đã được gửi đến hộp thư của tôi.

"Chủ đề: Thông tin mới về Satoshi".

Kể từ khi viết bài cho tạp chí Wired, tôi vẫn thường xuyên nhận được những email như thế. Bitcoin, và ngành công nghiệp tiền mã hoá rộng lớn mà nó khai sinh, vẫn còn non trẻ đến mức nếu bạn chỉ mua một ít vào khoảng năm 2017, bạn đã được coi là "dân OG" (Old Gangster – tay chơi lão làng); những nhà báo đã theo dõi câu chuyện này từ những ngày đầu tiên thì trở thành bậc tiền bối râu tóc bạc phơ, và là mục tiêu cho bất cứ ai muốn bán một giả thuyết nào đó về Satoshi. Bất cứ lúc nào cũng có kẻ đang chào mời một giả thuyết mới về Satoshi.

Thường thì, tôi ít khi để tâm đến những email này. Tin tức về Nakamoto sẽ khơi lại một hy vọng thoáng qua về điều gì đó mới mẻ, rồi sau cùng lại chẳng thuyết phục được ai. Tôi đã quen với khả năng bí ẩn kia sẽ khó mà có lời giải. Email này lại càng chẳng gợi lên chút tin tưởng nào, vì không có chữ ký.

Dù vậy tôi vẫn nhấp mở. Chẳng có nội dung gì, nhưng có một đường link dẫn đến blog với tiêu đề "Tôi là thực tập sinh SpaceX đã đồn đoán Satoshi là Elon Musk. Câu chuyện còn nhiều điều hơn thế". Tác giả email này là Sahil Gupta, từng tạo ra một gợn sóng nhỏ trên Internet 4 năm trước đó với một bài đăng khác đã khẳng định Musk "có lẽ" chính là Nakamoto.

Giờ đây, anh ta đưa thêm bằng chứng: tường thuật về cuộc trao đổi giữa anh ta với chánh văn phòng của Musk, Sam Teller. Nghe có vẻ chẳng có gì đáng kể và khá mơ hồ, nên tôi không hồi âm.

Hai ngày sau, tôi nhận được một email khác không ký tên từ cùng địa chỉ. Lần này là một đường link đến một trang GitHub, một trang web nơi các lập trình viên phần mềm chia sẻ công việc, nổi bật với một phân tích chi tiết về những lập luận của Gupta cho rằng Musk chính là Nakamoto. Có lẽ vì lúc đó Musk là một cái tên quen thuộc trên các bản tin, nên trong vài tuần tiếp theo, tôi cứ đăm chiêu suy nghĩ về giả thuyết của Gupta.

Tôi chẳng biết phải nghĩ sao về những lập luận của anh ta, từ mơ hồ đến cực kỳ chuyên sâu về kỹ thuật. Cuối cùng, tôi viết thư trả lời Gupta, người rõ ràng đã gửi những email đó. Dù sao thì khi tìm kiếm ai đó để quảng bá cho giả thuyết của mình, anh ta đã chọn tôi.

"Cảm ơn anh đã nhận cuộc gọi", Sahil bắt đầu. "Tôi đã email cho hàng trăm phóng viên rồi".

Benjamin Wallace/Trần Huyền Dinh & Đỗ Văn Thuật dịch