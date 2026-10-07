Elon Musk trở lại mốc tài sản 1.000 tỷ USD khi cổ phiếu SpaceX tăng vọt

Elon Musk lấy lại mốc tài sản 1.000 tỷ USD

Ngày 5/10 (giờ Mỹ), tài sản ròng của tỷ phú Elon Musk một lần nữa vượt mốc 1.000 tỷ USD, tăng 30,6 tỷ USD so với cuối tuần trước, khi cổ phiếu SpaceX và Tesla đồng loạt tăng giá. Theo Forbes, diễn biến này đưa Musk trở lại nhóm những người sở hữu khối tài sản trên 1.000 tỷ USD.

Cổ phiếu Tesla tăng hơn 1% trong phiên sáng đầu tuần, trong khi cổ phiếu SpaceX tăng mạnh hơn 5%, lên 167 USD/cổ phiếu. Với khối tài sản này, Musk hiện vẫn là người giàu nhất thế giới. Đứng thứ hai là nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos, với tài sản ròng khoảng 371,5 tỷ USD.

Trước đó, Musk trở thành người đầu tiên trên thế giới sở hữu tài sản ròng 1.000 tỷ USD vào tháng 6, sau khi cổ phiếu SpaceX bắt đầu giao dịch trên Nasdaq. Tuy nhiên, ông nhanh chóng mất cột mốc này chỉ vài ngày sau đó khi giá cổ phiếu SpaceX và Tesla giảm mạnh.

SpaceX được kỳ vọng trước chuyến bay thử Starship

Trong bối cảnh cổ phiếu SpaceX tăng mạnh, các chuyên gia phân tích của Morgan Stanley đang khuyến nghị nhà đầu tư mua cổ phiếu công ty trước chuyến bay thử nghiệm tiếp theo của tên lửa Starship và trước thời điểm SpaceX dự kiến công bố kết quả kinh doanh quý III vào cuối tháng 10, theo CNBC.

Starship là tàu vũ trụ thế hệ mới của SpaceX và là tên lửa lớn nhất từng được chế tạo. Hệ thống này được thiết kế để có khả năng tái sử dụng hoàn toàn, trong đó cả tầng trên và tầng đẩy đều có thể hạ cánh an toàn trở lại Trái Đất. Starship được kỳ vọng tạo bước đột phá cho hoạt động kinh doanh của SpaceX, từ đưa các vệ tinh Starlink lên quỹ đạo đến vận chuyển hàng hóa và phi hành đoàn cho các doanh nghiệp, tổ chức và cơ quan khác.

AI trở thành nguồn doanh thu mới

Bên cạnh lĩnh vực hàng không vũ trụ, SpaceX cũng đang hưởng lợi từ hoạt động kinh doanh trí tuệ nhân tạo (AI), sau khi công ty mua lại xAI của Musk vào năm ngoái và mở rộng hoạt động thông qua thương vụ mua lại Cursor.

Mô hình Grok do công ty phát triển chưa tạo được bước đột phá so với các mô hình hàng đầu của OpenAI và Anthropic. Tuy nhiên, SpaceX đang tạo ra nguồn doanh thu đáng kể từ việc cho các công ty như Google và Anthropic thuê năng lực tính toán.

Cuối tuần qua, Musk cho biết SpaceXAI sẽ đổi tên thành "SpaceXSI", dựa trên tuyên bố của Tổng thống Donald Trump rằng trí tuệ nhân tạo hiện nên được gọi là siêu trí tuệ (super intelligence).