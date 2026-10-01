Elon Musk trở lại Chính phủ Mỹ để nghiên cứu về tương lai chiến tranh

Phát biểu tại căn cứ quân sự Quantico hôm 30/9, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho biết Dự án Meridian sẽ tập trung nghiên cứu tương lai của chiến tranh, với sự tham gia của các nhà đổi mới, lãnh đạo cấp cao và chuyên gia công nghệ.

Tỷ phú công nghệ Elon Musk sẽ trở lại Chính phủ Mỹ với vai trò đồng chủ trì Dự án Meridian. Ảnh: X/DogeDesigner

Ông Musk sẽ đồng lãnh đạo dự án cùng ông Palmer Luckey, 34 tuổi, đồng sáng lập công ty công nghệ quốc phòng Anduril Industries, và ông Newt Gingrich, 83 tuổi, cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ thuộc Đảng Cộng hòa.

Trước khi rời chính quyền vào tháng 5/2025, ông Musk từng giữ chức người đứng đầu Bộ Hiệu quả Chính phủ Mỹ (DOGE).

Ông Musk từng ủng hộ ông Trump và góp phần giúp ông Trump trở lại Nhà Trắng. Tuy nhiên, sau đó hai người xảy ra mâu thuẫn gay gắt liên quan đến dự luật chi tiêu của Tổng thống Mỹ.

Sau khi rời chính quyền, ông Musk tiếp tục đóng góp cho các hoạt động của Đảng Cộng hòa, trong đó có những khoản quyên góp hàng triệu USD cho các ứng cử viên và các nhóm chính trị bảo thủ.

Theo ông Hegseth, mục tiêu của Dự án Meridian là "sáng tạo hướng tới tương lai và xác định những lĩnh vực mà chúng ta phải chinh phục cũng như những năng lực mà chúng ta phải làm chủ".

Thành viên dự án sẽ gồm những lãnh đạo khu vực tư nhân được lựa chọn và các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực như đổi mới sáng tạo, học thuật và hoạch định chính sách.

Ông Hegseth cho biết ông đã chỉ đạo hoàn thành và nộp kết quả nghiên cứu của Dự án Meridian trong vòng 120 ngày.