Elon Musk tranh chấp với tình cũ

Theo Page Six, Elon Musk và Ashley St. Clair đều vắng mặt tại phiên tòa ở Manhattan hôm 22/10 liên quan tới tranh chấp giành quyền nuôi con. Song hiện tại, đã có ít nhất ba luật sư đại diện cho vị tỷ phú bước vào các cuộc thương lượng dàn xếp với luật sư của phía St. Clair.

Một nguồn tin thuộc phía Musk chia sẻ với truyền thông rằng St. Clair đang yêu cầu Musk một khoản tiền dàn xếp “khổng lồ”. Các luật sư dự kiến trở lại tòa vào tuần tới “để cố gắng giải quyết dứt điểm vụ việc”.

Ashley St. Clair có một con chung với CEO của Space X. Ảnh: NY Post.

Cuộc chiến giành quyền nuôi con giữa nhà sáng lập Tesla và nữ nhà văn, nhà bình luận chính trị St. Clair đã bắt đầu từ đầu năm ngoái.

Tháng 2/2025, St. Clair kiện Musk, yêu cầu được toàn quyền nuôi Romulus. Sau đó, cô cáo buộc Musk đã “cắt giảm đáng kể” khoản tiền cấp dưỡng nuôi con. Nhà văn này cũng cáo buộc vị tỷ phú công nghệ từng đề nghị trả cô 15 triệu USD để giữ kín chuyện con chung của hai người.

Về phía mình, hồi tháng 1 năm nay, Musk tuyên bố muốn giành toàn quyền nuôi bé Romulus. Tới tháng 6, St. Clair tiết lộ cô đã từ chối một thỏa thuận bảo mật trị giá 40 triệu USD, cùng khoản tiền 15 triệu USD và 100.000 USD mỗi tháng trong vòng 20 năm, với điều kiện cô phải giữ im lặng về mối quan hệ giữa hai người.

Chia sẻ trên truyền thông, St. Clair cho biết cô không ký thỏa thuận bảo mật vì điều đó “không phải là lựa chọn đúng đắn cho các con của mình”.

“Tôi đã đưa ra quyết định dựa trên lương tâm. Tôi từng nói với ông ấy rằng: ‘Tôi thà sống trong một căn hộ studio cùng cả hai con còn hơn ký vào thỏa thuận này’”, người đẹp kể lại.

Elon Musk đang trong cuộc chiến giành quyền nuôi con. Ảnh: REUTERS.

St. Clair quen biết Elon Musk trên nền tảng X - mạng xã hội mà ông mua lại vào năm 2022. Theo nữ nhà văn, ban đầu Elon Musk tạo ấn tượng là người hài hước, gần gũi và giản dị.

“Ông ấy thường xuyên phản hồi các bài đăng của tôi. Một ngày nọ, ông ấy trả lời bài đăng nhân Ngày của Mẹ và nói rằng tôi nên sinh thêm con”, cô tiết lộ. St. Clair còn chia sẻ thêm rằng doanh nhân này tự nhận mình là một “người cha tốt” và dường như có mối quan hệ “hòa thuận” với những bạn gái cũ. Điều này khiến St. Clair dần xiêu lòng.

Tuy nhiên, theo nữ nhà văn, mối quan hệ giữa họ bắt đầu trở nên trục trặc kể từ khi cô mang thai. “Có những chuyện không khớp với nhau, hoặc khác với những gì ông ấy từng nói với tôi trước đó”, cô cho biết.

Ngoài St. Clair, Musk còn có 13 người con với vợ cũ Justine Wilson, ca sĩ Grimes và Shivon Zilis. Con trai của Musk và Wilson, Nevada Alexander, qua đời khi mới 10 tuần tuổi vào năm 2002 do hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh (SIDS).