Elon Musk tiết lộ đường lái thử đặc biệt dành riêng cho Tesla Roadster

Tesla lên kế hoạch xây dựng đường thử đặc biệt dành cho Tesla Roadster

Tỷ phú Elon Musk vừa hé lộ kế hoạch xây dựng một đường lái thử đặc biệt dành riêng cho mẫu xe thể thao điện Tesla Roadster tại trụ sở hãng ở Texas, Mỹ. Công trình dự kiến cho phép khách hàng trải nghiệm những màn trình diễn tốc độ cao mà không cần trực tiếp điều khiển phương tiện.

Thông tin xuất hiện sau khi Robert Scoble đăng bài trên mạng xã hội X, nhận định Tesla Roadster có thể trở thành mẫu xe mà người dùng không cần tự cầm lái. Theo Scoble, người lái chỉ cần đưa ra yêu cầu, hệ thống máy tính trên xe sẽ đảm nhận quá trình vận hành.

Bài đăng của tài khoản Robert Scoble về cách vận hành của Tesla Roadster trên mạng xã hội X. Ảnh: X.

Phản hồi bài đăng, Elon Musk cho biết Tesla sẽ xây dựng một đường thử đặc biệt với các vòng xoay lộn ngược tương tự đường đua mô hình Hot Wheels. Ông cũng đề cập khả năng Roadster tự thực hiện những màn trình diễn phức tạp nhờ hệ thống điều khiển tự động.

Nếu triển khai thành công, đường thử sẽ mang đến trải nghiệm khác biệt so với các hoạt động lái thử ô tô thông thường. Chủ sở hữu Roadster có thể tham gia những màn vận hành đặc biệt trong môi trường do Tesla thiết kế và kiểm soát.

Phản hồi của Elon Musk liên quan đến đường lái thử đặc biệt dành cho Tesla Roadster. Ảnh: X.

Tuy nhiên, Musk chưa công bố thời điểm khởi công, quy mô đường thử hoặc các yêu cầu kỹ thuật đối với phương tiện tham gia. Tesla cũng chưa xác nhận khi nào hãng sẽ hoàn thiện tính năng điều khiển tự động phục vụ những màn trình diễn này.

Các phiên bản Roadster sở hữu khả năng tăng tốc khác biệt

Theo thông tin được công bố, Tesla Roadster dự kiến có ba phiên bản gồm Performance, Thrust và Rocket. Mỗi phiên bản sở hữu cấu hình vận hành khác nhau, trong đó các biến thể cao cấp hướng đến khả năng tăng tốc vượt trội.

Phiên bản Performance tiêu chuẩn sử dụng hệ thống khí động học chủ động, kết hợp cơ chế tạo lực hút sát mặt đường nhằm tăng độ bám đường và tối ưu lực cản không khí. Tesla công bố xe có thể tăng tốc từ 0 lên 96,6 km/h trong 1,6 giây.

Tesla Roadster dự kiến có ba phiên bản. Ảnh: Tesla.

Trong khi đó, Roadster Thrust bổ sung hệ thống bộ đẩy sử dụng khí nén lạnh do SpaceX phát triển. Công nghệ này được thiết kế để hỗ trợ gia tốc, giúp xe đạt vận tốc 96,6 km/h từ trạng thái đứng yên trong khoảng 0,9 giây, theo tuyên bố của Tesla.

Đáng chú ý, Roadster Rocket sở hữu 10 bộ đẩy khí nén lạnh bố trí quanh thân xe cùng các bộ đẩy bổ sung phía sau. Tesla tuyên bố phiên bản này có thể tăng tốc từ 0 lên 96,6 km/h trong khoảng 0,59 giây. Khác với hai phiên bản còn lại, Roadster Rocket chỉ dành cho những khách hàng nhận được lời mời từ nhà sản xuất.

Dù vậy, toàn bộ thông số tăng tốc nói trên hiện mới dừng ở mức công bố của Tesla, chưa có kết quả thử nghiệm độc lập xác nhận.

Kế hoạch sản xuất vẫn còn nhiều dấu hỏi

Bên cạnh đường thử đặc biệt, tiến độ thương mại hóa Tesla Roadster tiếp tục thu hút sự quan tâm. Theo kế hoạch được đề cập, hãng dự kiến bắt đầu sản xuất mẫu xe này trong năm 2027 và có thể triển khai các phiên bản trong giai đoạn 2027-2028.

Tuy nhiên, Roadster vẫn chưa hoàn tất các điều kiện pháp lý cần thiết để lưu thông trên đường công cộng. Điều này đồng nghĩa những khách hàng đã đặt chỗ từ sớm chưa có thời điểm nhận xe chắc chắn.

Tuyên bố của Elon Musk về đường lái thử đặc biệt dành riêng cho Tesla Roadster gây chú ý. Ảnh được tạo bởi AI.

Ngoài ra, Tesla chưa làm rõ phiên bản nào đủ điều kiện tham gia đường thử đặc biệt, cũng như các tiêu chuẩn an toàn và khả năng vận hành tự động trong điều kiện thực tế.

Hiện kế hoạch xây dựng đường thử tại Texas vẫn là tuyên bố của Elon Musk. Việc hiện thực hóa ý tưởng sẽ phụ thuộc vào tiến độ phát triển Roadster, khả năng hoàn thiện công nghệ và các yêu cầu an toàn đối với những màn vận hành đặc biệt.