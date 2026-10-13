Elon Musk tiếp tục đổ hàng trăm triệu USD vào cuộc đua Quốc hội Mỹ

Tỷ phú Elon Musk và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Tỷ phú Elon Musk đã chi khoảng 366 triệu USD cho các hoạt động chính trị trong chu kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ năm 2026, trong đó ít nhất 276 triệu USD được rót từ tháng 7 nhằm giúp đảng Cộng hòa giữ quyền kiểm soát Quốc hội, ngay cả khi cơ hội giành lại Hạ viện và Thượng viện của đảng Dân chủ đang tăng lên, Reuters cho biết.

Theo hồ sơ tài chính tranh cử, khoản đóng góp khổng lồ này có thể đưa ông Musk trở thành nhà tài trợ chính trị cá nhân lớn nhất trong các cuộc đua năm nay. Trước đó, New York Times cũng đưa tin về quy mô chi tiêu của vị tỷ phú.

Trong khi đó, các nghị sĩ đảng Dân chủ tại Hạ viện đang thúc đẩy điều tra những hợp đồng của chính phủ với SpaceX, công ty hàng không vũ trụ do Elon Musk điều hành, cũng như vai trò của ông trong Ban Hiệu suất Chính phủ (DOGE) dưới thời Tổng thống Donald Trump.

Đặt cược vào đảng Cộng hòa

Theo người phát ngôn của America PAC, siêu ủy ban hành động chính trị do Musk hậu thuẫn, vị tỷ phú đã chi khoảng 366 triệu USD kể từ khi chu kỳ bầu cử bắt đầu vào ngày 1/1/2025, CNN cho hay. Riêng từ tháng 7/2026, ít nhất 276 triệu USD được chuyển đến các tổ chức ủng hộ đảng Cộng hòa và America PAC.

Trong số tiền quyên góp được ghi nhận trong quý III, khoản lớn nhất là 158 triệu USD dành cho Senate Leadership Fund, siêu PAC hỗ trợ các ứng viên Cộng hòa tranh cử Thượng viện và có quan hệ với lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện John Thune.

Truyền thông Mỹ cho biết đây là một trong những khoản quyên góp chính trị lớn nhất trong lịch sử Mỹ, thậm chí vượt tổng số tiền mà đối thủ thuộc phe Dân chủ huy động được từ tất cả các nhà tài trợ trong cùng quý.

Bên cạnh đó, Musk cũng đóng góp 20 triệu USD cho Congressional Leadership Fund, tổ chức vận động nhằm giúp đảng Cộng hòa giữ ghế tại Hạ viện, có liên hệ với Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson.

Ông Trump trao tặng Huân chương Khoa học Quốc gia cho Giám đốc điều hành Tesla và SpaceX, Elon Musk, vào ngày 8/10. Ảnh: Reuters.

America PAC nhận 76 triệu USD để hỗ trợ các ứng viên Cộng hòa tại 7 bang chiến địa và gần 30 cuộc đua vào Hạ viện. Ngoài ra, ông Musk rót 10 triệu USD cho Lone Star Liberty PAC, tổ chức hậu thuẫn Tổng chưởng lý Texas Ken Paxton trong cuộc đua vào Thượng viện, cùng 10 triệu USD cho Hiệp hội Thống đốc Cộng hòa và 2 triệu USD cho Hiệp hội Tổng chưởng lý Cộng hòa.

Cuộc đua tại Texas đang đặc biệt gay cấn khi ông Paxton đối đầu nghị sĩ Dân chủ James Talarico. Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy hai ứng viên đang bám đuổi sát nút. Senate Leadership Fund cũng chi hơn 100 triệu USD cho cuộc đua tại bang này, nơi có vai trò quan trọng đối với đế chế kinh doanh của ông Musk.

Tuy nhiên, tổ chức này cho biết khoản chi tại Texas được lấy từ một quỹ riêng, không làm giảm nguồn lực dành cho các cuộc đua cạnh tranh khác vào Thượng viện.

Các khoản quyên góp mới sẽ được công khai khi nhiều siêu PAC đến hạn nộp báo cáo chi tiêu quý III vào ngày 15/10.

Hàng triệu USD khác

Theo New York Times, Elon Musk còn chuyển thêm hàng triệu USD thông qua các tổ chức không có nghĩa vụ công khai danh tính nhà tài trợ. Điều này đồng nghĩa tổng số tiền ông chi cho các hoạt động chính trị có thể lớn hơn con số được ghi nhận trong hồ sơ công khai.

Người phát ngôn America PAC cho biết khoảng 90 triệu USD trong tổng chi tiêu của ông Musk trong chu kỳ bầu cử hiện tại được sử dụng cho các hoạt động liên quan đến cuộc bầu cử trước hoặc những vấn đề khác.

Các khoản này bao gồm việc hỗ trợ một ứng viên thất bại trong cuộc đua vào Tòa án Tối cao bang Wisconsin và chương trình gây tranh cãi trao 1 triệu USD cho những cử tri đã đăng ký, ký kiến nghị ủng hộ tự do ngôn luận và quyền sử dụng súng.

Trong kỳ bầu cử năm 2024, Elon Musk đã chi khoảng 290 triệu USD, phần lớn nhằm hỗ trợ ông Trump đánh bại cựu Phó tổng thống Kamala Harris trong cuộc đua vào Nhà Trắng, theo Reuters.

Tỷ phú Elon Musk là nhà tài trợ lớn nhất cho ông Trump và đảng Cộng hòa trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024. Ảnh: Reuters.

Sau khi ông Trump trở lại nắm quyền, Musk từng đứng đầu DOGE, cơ quan thúc đẩy cắt giảm chi tiêu chính phủ. Tuy nhiên, đến tháng 5/2025, tỷ phú này tuyên bố sẽ giảm đáng kể chi tiêu cho hoạt động chính trị trong tương lai.

Quan hệ giữa Musk và ông Trump sau đó có thời điểm rạn nứt do bất đồng về đạo luật thuế và các chính sách đối nội của Tổng thống. Dù vậy, hai người gần đây đã có dấu hiệu hàn gắn. Tuần trước, ông Trump trao Huân chương Khoa học Quốc gia cho ông Musk.

Việc tỷ phú Elon Musk tiếp tục rót hàng trăm triệu USD vào các hoạt động chính trị cho thấy ông vẫn giữ vai trò đáng kể trong nỗ lực của đảng Cộng hòa trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, diễn ra trong bối cảnh đảng Dân chủ đang có thêm cơ hội giành lại quyền kiểm soát Quốc hội.