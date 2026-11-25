Tỷ phú Elon Musk. Ảnh: Reuters.

Theo Financial Times ngày 24/11, hai công ty đã lựa chọn 5 thành viên hội đồng quản trị được đánh giá là không có lợi ích tài chính trực tiếp trong kết quả thương vụ để dẫn dắt quá trình đàm phán. Trong đó, SpaceX cử Roelof Botha và Randy Glein, còn Tesla có Robyn Denholm, Kathleen Wilson-Thompson và Jack Hartung.

Các ủy ban đặc biệt này đã thuê những ngân hàng đầu tư hàng đầu làm cố vấn, đồng thời xây dựng các mô hình tài chính nhằm xác định lập trường đàm phán và tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu giữa hai bên. SpaceX lựa chọn Morgan Stanley và Goldman Sachs, trong khi Tesla thuê Evercore.

Các nguồn tin cho biết, giới ngân hàng đang đánh giá những lĩnh vực hoạt động có khả năng chồng chéo giữa hai doanh nghiệp, trước khi xác định các điều khoản tài chính. Sau đó, hai bên sẽ tiếp tục thảo luận về cơ cấu quản trị của tập đoàn hợp nhất, bao gồm việc lựa chọn chủ tịch, giám đốc tài chính (CFO) và thành phần hội đồng quản trị.

Đây được xem là bước tiến mới trong kế hoạch hợp nhất hai doanh nghiệp lớn nhất của Elon Musk. Trước đó, Bloomberg ngày 12/11 đưa tin các cuộc đàm phán đã đạt tiến triển và thương vụ có thể được công bố sớm nhất vào tháng 12. Tuy nhiên, các công ty cũng tính đến khả năng phải lùi thời điểm công bố sang đầu năm 2027.

Ý tưởng sáp nhập SpaceX và Tesla được Elon Musk công khai đề cập trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh quý III của SpaceX hồi tháng 10. Tỷ phú Mỹ khi đó cho rằng việc đưa các tham vọng về trí tuệ nhân tạo (AI), robot, xe điện và hàng không vũ trụ vào cùng một tập đoàn sẽ là "ý tưởng hay".

Musk cũng xác nhận hai công ty đã thành lập các ủy ban đặc biệt gồm những thành viên hội đồng quản trị độc lập để xem xét khả năng hợp nhất. Ông nhấn mạnh bản thân không thể trực tiếp tham gia các cuộc thảo luận do có xung đột lợi ích khi đồng thời lãnh đạo cả hai doanh nghiệp.

Một đoàn xe bán tải Tesla Cyber ​​đang đậu tại các trạm sạc bên ngoài cơ sở sản xuất phóng của SpaceX ở Starbase, Texas (Mỹ) ngày 20/7. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, thương vụ được đề xuất có thể tạo ra một tập đoàn với giá trị khoảng 3.500 tỷ USD, kết hợp các mảng kinh doanh từ ôtô điện, pin lưu trữ năng lượng, tên lửa, vệ tinh cho đến AI. Bloomberg nhận định đây có thể trở thành một trong những thương vụ sáp nhập lớn nhất lịch sử, đồng thời mở ra khả năng tích hợp các công nghệ phục vụ xe tự hành, robot hình người và hệ thống không gian.

Một trong những động lực của kế hoạch hợp nhất là khả năng tận dụng nguồn lực và công nghệ giữa các doanh nghiệp. Tesla có thế mạnh về xe điện, pin và hệ thống tự động hóa, trong khi SpaceX sở hữu năng lực phóng tên lửa, mạng lưới vệ tinh Starlink và các hoạt động phát triển công nghệ không gian.

Hai công ty cũng đã có dự án hợp tác trong lĩnh vực bán dẫn mang tên Terafab. Theo thông tin Musk công bố trong cuộc họp kết quả kinh doanh quý III, dự án đặt mục tiêu sản xuất những chip thử nghiệm đầu tiên vào khoảng tháng 5-6/2027, trước khi hướng tới sản xuất hàng loạt trong quý III/2028.

Việc hợp nhất có thể giúp Musk tập trung nguồn lực tài chính, nhân lực và năng lực nghiên cứu của các công ty vào những lĩnh vực ông theo đuổi, đặc biệt là AI, robot và hạ tầng tính toán. Tuy nhiên, những lợi ích tiềm năng này vẫn cần được cân nhắc với chi phí, rủi ro quản trị và các trở ngại pháp lý của một thương vụ quy mô lớn.