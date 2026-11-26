CEO Elon Musk của Tesla bày tỏ kỳ vọng tính năng kết nối Internet thông qua Starlink sẽ xuất hiện trên toàn bộ xe điện Tesla vào cuối năm sau.

Tỷ phú người Mỹ đề cập đến vấn đề này khi bình luận trả lời một bài đăng trên mạng xã hội X, trong đó người dùng David Marcus cho biết rất mong chờ Tesla cung cấp tùy chọn tích hợp sẵn Starlink trên tất cả xe điện của mình.

CEO Tesla Elon Musk đã trực tiếp phản hồi với nguyên văn “Hy vọng sẽ khả dụng vào khoảng cuối năm sau. Starlink sẽ rất quan trọng đối với tính năng FSD không giám sát, cho phép hành khách có băng thông cao ở khắp mọi nơi nhằm phục vụ công việc và giải trí”.

Dẫu vậy, Elon Musk vẫn lưu ý một điều, rằng xe điện Tesla ở Trung Quốc sẽ không có Starlink, nguyên nhân nằm ở tính hợp pháp.

Elon Musk kỳ vọng tất cả xe điện Tesla sẽ được bổ sung Starlink vào cuối năm tới.

Tất cả xe Cybercab mới ra mắt gần đây tại Dallas đều có ăng-ten Starlink, theo chia sẻ của tài khoản Sawyer Merritt trên X. Tuy nhiên, cách Tesla sẽ tích hợp vật lý ăng-ten Starlink lên các mẫu xe Tesla hiện hành vẫn sẽ khá đáng mong chờ.

Cybercab có tấm ăng-ten được tích hợp sẵn vào phần nóc xe, có thể dễ dàng nhìn ra nhờ phần khoét vuông nhỏ. Nếu thực hiện tương tự, Tesla sẽ phải thiết kế lại phần nóc của toàn bộ dòng xe hiện có - nhiệm vụ được cho là không hề dễ dàng.

Một trong những phương án khả dĩ hơn là gắn thêm một ăng-ten phụ trên nóc xe, tương tự những chiếc ăng-ten phẳng cỡ lớn từng được thử nghiệm trên Cybertruck.

Tuy nhiên, Ashok Elluswamy - trưởng bộ phận AI của Tesla - lưu ý hành khách sử dụng dịch vụ robotaxi bằng Cybercab hiện chưa thể kết nối với Starlink. Hệ thống này hiện tại chỉ được dùng để quản lý đội xe, dẫn đường và dịch vụ khách hàng.

Do đó, việc bổ sung hỗ trợ FSD và giải trí cho hành khách sẽ là một vài bước nâng cấp đáng kể so với khả năng hiện tại của mẫu robotaxi 2 cửa.

Cybercab là dòng xe Tesla duy nhất hiện tại được tích hợp Starlink. Ảnh: Tesla.

Những chiếc Tesla trang bị FSD vốn đang có thể hoạt động khá tốt ngay cả ở những nơi kết nối Internet chập chờn, chẳng hạn như trên các cung đường mòn hẻo lánh. Vẫn chưa rõ liệu việc bổ sung Starlink có thực sự cần thiết hay không, nhưng có lẽ điều này sẽ giúp tăng độ ổn định kết nối ở những khu vực thực sự hẻo lánh.

Dù Elon Musk đã đưa ra cụ thể mốc thời gian phổ cập Starlink cho toàn bộ xe điện Tesla, tính khả thi của kế hoạch này vẫn cần được kiểm chứng trong thực tế.

Tuy nhiên, công nghệ này dường như đã sẵn sàng trên Cybercab, bằng sáng chế cũng đã được nộp. Vấn đề chỉ còn là tích hợp nó vào các mẫu xe hiện có trong danh mục sản phẩm Tesla.