Trong một bài đăng trên X ngày 25/11, Elon Musk cho biết mỗi trẻ em Mỹ sẽ nhận được 2 cổ phiếu SpaceX, một do công ty phát hành và một do chính ông đóng góp.

Trước đó, SpaceX thông báo sẽ phát hành một cổ phiếu phổ thông loại A cho mỗi tài khoản đang hoạt động thuộc chương trình Trump Accounts. Musk cũng cam kết đóng góp số cổ phiếu cá nhân tương ứng với lượng cổ phiếu mà công ty phân bổ.

Chương trình Trump Accounts được thiết kế nhằm giúp trẻ em Mỹ dưới 18 tuổi sở hữu tài sản đầu tư trên thị trường chứng khoán khi còn nhỏ. Nhà Trắng cho biết tháng trước chương trình đã mở gần 70 triệu tài khoản.

Cổ phiếu SpaceX chốt phiên thứ Tư ở mức 127,44 USD. Với mức giá này, tổng giá trị cam kết tặng cổ phiếu của Musk và công ty lên tới gần 18 tỷ USD.

SpaceX chưa phản hồi ngay yêu cầu bình luận về việc liệu số cổ phiếu Musk đóng góp với tư cách cá nhân có được phân phối thông qua các tài khoản Trump Account hay không.

Tỷ phú Elon Musk tuyên bố tặng mỗi trẻ em Mỹ 2 cổ phiếu SpaceX. Ảnh: Reuters.

Trong một bài đăng riêng, Musk cho biết cổ phiếu do SpaceX đóng góp sẽ được chuyển giao vào tháng tới, còn phần của ông sẽ được trao sau đó.

“Cổ phiếu do chính tôi tặng sẽ được chuyển giao khi thời hạn hạn chế chuyển nhượng của tôi kết thúc vào tháng 6 năm sau”, Musk viết.

Hồi tháng 10, tỷ phú Elon Musk, người hiện sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 824 tỷ USD, lần đầu công bố ý định tặng 1 cổ phiếu SpaceX cho mỗi trẻ em tại Mỹ. Tính đến tháng 6, Musk nắm giữ khoảng 6,42 tỷ cổ phiếu SpaceX.

Phần lớn hoạt động từ thiện của Musk được thực hiện thông qua Musk Foundation. Tổ chức này được cho là đang nắm giữ khoảng 16 tỷ USD tài sản.

Cũng trong tháng 10, Chủ tịch SpaceX Gwynne Shotwell và chồng cam kết tặng mỗi trẻ em trong số hơn 2 triệu trẻ tham gia sáng kiến Trump Account 1 cổ phiếu SpaceX.

Trong thời gian gần đây, Musk và Anthropic, một đối thủ trong lĩnh vực AI, đã công bố những cách tiếp cận khác biệt rõ rệt trong việc phân chia lợi ích từ làn sóng bùng nổ AI.

Anthropic, công ty lên sàn hồi đầu tháng này, cho biết sẽ dành 5% cổ phần cho một quỹ mới phục vụ “lợi ích cộng đồng”. Theo công ty, quỹ có giá trị khoảng 54 tỷ USD theo thị giá hiện tại, sẽ giúp Anthropic linh hoạt hơn và mở rộng quy mô các hoạt động đóng góp vì lợi ích nhân loại.

Một số chương trình từ thiện quy mô lớn khác đã được duy trì trong nhiều năm, trong đó có hoạt động của Warren Buffett, Chủ tịch danh dự Berkshire Hathaway. Ông được cho là đã quyên góp khoảng 60 tỷ USD và dự định tiếp tục dành phần lớn tài sản còn lại, hiện ước tính khoảng 150 tỷ USD, cho các hoạt động từ thiện.

Quỹ Gates đã phân phối hơn 100 tỷ USD kể từ khi thành lập năm 2000. Một phần nguồn lực của quỹ đến từ các khoản đóng góp của Buffett.

Cùng ngày 25/11, Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) chấp thuận có điều kiện đề xuất của SpaceX về việc triển khai chòm vệ tinh Starmind với quy mô tối đa 1 triệu vệ tinh. Hệ thống này được thiết kế như mạng lưới trung tâm dữ liệu trên quỹ đạo, phục vụ các tác vụ tính toán AI quy mô lớn.

Đây là lần đầu tiên FCC cấp phép cho một hệ thống trung tâm dữ liệu ngoài không gian. Tuy nhiên, quyết định của cơ quan này mới được chấp thuận một phần và kèm theo các điều kiện kỹ thuật, pháp lý. Theo văn bản của FCC, phạm vi cấp phép bao gồm việc sử dụng tần số vô tuyến cho hoạt động liên lạc dự phòng và điều khiển khẩn cấp của chòm vệ tinh, theo Wall Street Journal.

SpaceX dự kiến sử dụng kết nối quang học làm phương thức liên lạc chính giữa các vệ tinh. Hệ thống liên lạc vô tuyến được cấp phép sẽ đóng vai trò dự phòng khi mạng quang học gặp sự cố.

Quyết định của FCC giúp SpaceX vượt qua một rào cản pháp lý quan trọng, tạo điều kiện để tập đoàn từng bước hiện thực hóa tham vọng đưa năng lực tính toán AI lên quỹ đạo. Tỷ phú Elon Musk từng đưa ra ý tưởng này tới các nhà đầu tư trước đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của SpaceX.

Theo SpaceX, việc tận dụng nguồn năng lượng mặt trời gần như liên tục trên quỹ đạo có thể giúp giảm đáng kể chi phí vận hành và nhu cầu năng lượng so với các trung tâm dữ liệu trên mặt đất.

Chủ tịch FCC Brendan Carr nhận định việc đưa năng lực tính toán ra ngoài Trái Đất là hướng đi phù hợp với nhu cầu công nghệ hiện nay. Theo ông, SpaceX cùng nhiều đối thủ đang phát triển trung tâm dữ liệu quỹ đạo đã bắt kịp xu hướng này. Ông Carr nhiều lần công khai ủng hộ SpaceX và đầu tháng này đã tham dự buổi phóng thử tên lửa thế hệ mới Starship của tập đoàn.

Theo lộ trình được FCC phê duyệt, SpaceX phải đưa vệ tinh Starmind đầu tiên vào hoạt động trước ngày 25/11/2033, triển khai ít nhất 10% quy mô được cấp phép vào năm 2035, đạt 50% vào năm 2038 và hoàn tất chòm vệ tinh vào năm 2040.

SpaceX hiện là nhà khai thác vệ tinh lớn nhất thế giới, với hơn 11.000 vệ tinh internet Starlink đang hoạt động trên quỹ đạo. Trong khi đó, đối thủ Amazon Leo mới có khoảng 400 vệ tinh internet trên quỹ đạo, theo Wall Street Journal.

Quyết định của FCC được đưa ra bất chấp sự phản đối từ Amazon, nhà khai thác vệ tinh Viasat và Hiệp hội Thiên văn học Mỹ (AAS).

Amazon cho rằng kế hoạch của SpaceX còn thiếu những thông tin cơ bản về thời gian triển khai cũng như thiết kế các vệ tinh. Trong khi đó, giới thiên văn học lo ngại số lượng vệ tinh quá lớn có thể làm gia tăng ô nhiễm ánh sáng, ảnh hưởng đến khả năng quan sát bầu trời đêm và hoạt động nghiên cứu thiên văn từ Trái Đất.

Các bên phản đối cũng cảnh báo nguy cơ gia tăng rác vũ trụ, va chạm trên quỹ đạo và nhiễu tín hiệu vô tuyến khi số lượng vệ tinh tăng lên ở quy mô chưa từng có.