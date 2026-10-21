Elon Musk: SpaceX và Tesla đang thảo luận về khả năng sáp nhập

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Phát biểu trong cuộc họp trực tuyến công bố kết quả kinh doanh quý 3 của SpaceX hôm thứ Ba, ông Elon Musk, CEO của cả tập đoàn SpaceX và hãng xe điện Tesla, bày tỏ ủng hộ việc sáp nhập hai doanh nghiệp. Tuy nhiên, ông cho biết quyết định cuối cùng thuộc về các ủy ban đặc biệt của mỗi công ty.

“Đây chắc chắn là câu hỏi tôi phải trả lời hết sức thận trọng, giống như đang bước đi giữa bãi mìn… Nhưng tôi thực sự cho rằng việc hợp nhất hai công ty mang lại nhiều lợi ích. Hai bên có thể hưởng lợi rất nhiều nếu cùng hợp tác phát triển phần mềm siêu trí tuệ”, ông Musk nói.

Theo hãng tin CNN, đây là phát biểu công khai rõ ràng nhất từ trước đến nay của ông Musk về việc ủng hộ sáp nhập SpaceX và Tesla, một khả năng đã được đồn đoán từ lâu.

Trước đó, hồi tháng 7, khi được hỏi về thương vụ sau đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) đình đám của SpaceX, ông Musk chưa bày tỏ quan điểm. Khi ấy, ông chỉ nói rằng cuộc họp công bố kết quả kinh doanh không phải nơi để bàn chuyện hợp nhất doanh nghiệp và vấn đề này cần được xử lý theo đúng quy trình.

Dù bày tỏ sự ủng hộ, ông Musk vẫn thận trọng trước kỳ vọng của nhà đầu tư. Ông cho biết do có xung đột lợi ích, ông không tham gia các cuộc thảo luận của ủy ban, đồng thời nhấn mạnh quyền quyết định thuộc về cổ đông. Theo hãng tin Bloomberg, các ủy ban vẫn chưa thống nhất được điều khoản thương vụ. Tuy nhiên, trước đây cổ đông Tesla thường ủng hộ các đề xuất của ông Musk.

QUY MÔ THƯƠNG VỤ CHƯA TỪNG CÓ TIỀN LỆ

Thương vụ sáp nhập tiềm năng giữa SpaceX và Tesla sẽ có quy mô khổng lồ, bởi cả hai đều thuộc nhóm công ty lớn nhất thế giới và giữ vị thế chi phối trong lĩnh vực hoạt động của mình. SpaceX, tên đầy đủ là Space Exploration Technologies Corp., có vốn hóa thị trường khoảng 2 nghìn tỷ USD, còn Tesla được định giá gần 1,5 nghìn tỷ USD.

Nếu thành hiện thực, thương vụ sẽ đưa các mảng xe điện, năng lượng và robot của Tesla về chung một mái nhà với hoạt động phóng tên lửa và cung cấp dịch vụ Internet vệ tinh của SpaceX. Điểm chung giữa hai công ty là tham vọng phát triển trí tuệ nhân tạo (AI), hướng tới cấp độ mà một số người trong ngành gọi là “siêu trí tuệ”. Tham vọng này đang thúc đẩy cả hai doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực như trung tâm dữ liệu và xe tự lái.

Trên thực tế, SpaceX và Tesla đã có quan hệ kinh doanh chặt chẽ khi có chung nhiều nhà đầu tư và thậm chí sử dụng chung một số nhân sự. SpaceX đã mua hơn 100 triệu USD xe bán tải Cybertruck của Tesla. Trong khi đó, xAI, công ty khởi nghiệp AI của ông Musk nay thuộc SpaceX, là khách hàng lớn của dòng pin lưu trữ năng lượng quy mô lớn dành cho lưới điện do Tesla sản xuất.

Khả năng sáp nhập hai công ty được nhắc tới nhiều hơn kể từ khi SpaceX tận dụng tâm lý hào hứng của nhà đầu tư để thực hiện thương vụ IPO kỷ lục hồi tháng 6. Việc lên sàn giúp SpaceX có thể dùng cổ phiếu làm phương tiện thanh toán cho các thương vụ mua lại, đồng thời được xem là tín hiệu cổ đông ngầm “bật đèn xanh” cho khả năng sáp nhập với Tesla. Hồi tháng 1, Bloomberg từng đưa tin SpaceX đã cân nhắc sáp nhập với Tesla trước khi quyết định mua lại xAI.

Dù vậy, ông Musk lưu ý rằng thương vụ chưa chắc sẽ diễn ra và cần được cổ đông ủng hộ. Theo ông, Tesla cần sự chấp thuận của 50% tổng số cổ đông, thay vì chỉ cần đa số trong nhóm tham gia bỏ phiếu.

“Một số người cho rằng việc SpaceX và Tesla sáp nhập là điều chắc chắn. Tôi nghĩ như vậy là đánh giá quá mức”, ông Musk cho biết.

LỢI NHUẬN CỦA SPACEX VƯỢT KỲ VỌNG

Cổ phiếu SpaceX tăng 4,6% trong phiên giao dịch ngoài giờ hôm thứ Ba, sau khi công ty công bố kết quả kinh doanh quý 3/2026 vượt xa kỳ vọng của giới phân tích Phố Wall. Cổ phiếu Tesla cũng tăng 1,2%.

SpaceX, công ty hoạt động trong các lĩnh vực tên lửa, Internet vệ tinh, mạng xã hội và AI, ghi nhận lợi nhuận ròng 4,4 tỷ USD trong quý vừa qua, sau hai quý thua lỗ liên tiếp. Con số này cao hơn nhiều so với mức dự báo 1,57 tỷ USD của các nhà phân tích tham gia khảo sát của công ty dữ liệu tài chính FactSet.

Trong báo cáo kết quả kinh doanh thứ hai kể từ khi niêm yết, SpaceX ghi nhân doanh thu đạt 14,6 tỷ USD, tăng 161% so với cùng kỳ năm 2025 và vượt mức dự báo 12,9 tỷ USD. Công ty cho biết tăng trưởng chủ yếu đến từ mảng “Siêu trí tuệ” (Super Intelligence) và dịch vụ internet vệ tinh Starlink. Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 0,35 USD, so với mức dự báo 0,14 USD.

Tuy nhiên, ngay trước cuộc họp công bố kết quả kinh doanh hôm thứ Ba, tờ Wall Street Journal dẫn các nguồn tin thân cận cho biết ông Musk đã ra lệnh giảm tốc độ một phiên bản Starlink dành cho quân sự, khiến giới chức Ukraine bất ngờ. Ông Musk không đề cập đến thông tin này trong cuộc họp.

Tuần trước, Ukraine cáo buộc SpaceX gây trở ngại nghiêm trọng cho hoạt động phòng thủ của nước này khi đột ngột hạn chế dịch vụ internet vệ tinh Starlink. Ukraine sử dụng Starlink và dịch vụ liên quan dành cho quân sự Starshield để liên lạc nhanh, hỗ trợ triển khai và đánh chặn các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.

Trước đó, ông Musk nhiều lần ngụ ý rằng Nhà Trắng mới là bên phải chịu trách nhiệm về tình trạng gián đoạn dịch vụ Starlink và Starshield tại Ukraine, nhưng chính quyền Tổng thống Donald Trump phủ nhận thông tin này.

Trên mạng xã hội X, ông Musk nhấn mạnh Starshield “thuộc sở hữu và chịu sự kiểm soát của Chính phủ Mỹ”. Theo ông, mọi giới hạn về tốc độ hoặc mức sử dụng dịch vụ đều do quân đội Mỹ quyết định, và quyền quyết định cuối cùng thuộc về Tổng thống Mỹ.