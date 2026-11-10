Elon Musk: SpaceX sẽ đưa siêu máy tính lên quỹ đạo từ năm 2027

Tỷ phú Elon Musk cho biết, khi công bố chi tiết vào năm tới, dự án sẽ khiến nhiều người bất ngờ.

Phát biểu tại Hội nghị Đầu tư Baron lần thứ 33 ở New York, trong cuộc trò chuyện với nhà đầu tư Ron Baron, ông Musk cho biết SpaceX sẽ bắt đầu đưa các hệ thống máy tính StarMind lên không gian vào quý III/2027. Việc triển khai dự kiến tăng tốc trong hai năm 2028 và 2029.

SpaceX đang phát triển hệ thống đầu tiên cùng NVIDIA, với phần cứng xoay quanh nền tảng Vera Rubin NVL72.

Theo ông Musk, dự án có thể thay đổi cách các kỹ sư tiếp cận hạ tầng máy tính quy mô lớn. Ông nói: "Khi chúng tôi công bố chi tiết về StarMind vào năm sau, nó sẽ làm mọi người choáng váng."

Trong buổi trò chuyện, ông Musk cũng nhắc đến vệ tinh Starlink phiên bản 4. Theo ông, phiên bản này có dung lượng gấp 10 lần phiên bản 3, trong khi phiên bản 3 đã mạnh gấp 10 lần phiên bản 2.

Công nghệ liên lạc bằng tia laser giữ vai trò quan trọng trong đợt nâng cấp này. Mỗi vệ tinh sẽ có 10 liên kết laser thế hệ mới, mỗi liên kết truyền dữ liệu với tốc độ vượt 10 terabit mỗi giây.

Ông Musk còn nêu một viễn cảnh lớn hơn khi hơn 100.000 vệ tinh, mỗi chiếc khoảng 100 tia laser, có thể cạnh tranh với hệ thống cáp quang dưới biển. Lập luận của ông là ánh sáng truyền trong không gian nhanh hơn khoảng 40% so với trong cáp quang, và đường truyền giữa các điểm xa nhau cũng thẳng hơn.

Ông Musk cũng nói về dự án hạ tầng máy tính quy mô lớn của SpaceX tại Memphis, bang Tennessee. Ông cho biết mình sống trong một chiếc xe moóc Airstream cạnh nhà máy điện của cơ sở này. Theo ông, SpaceX xây xong hệ thống điện trong khoảng một năm, trong khi thông thường mất chừng 5 năm. Nhà máy hiện sản xuất hơn một gigawatt điện.

Ông kể đã tự tay làm các công việc về điện và mạng, và đi bộ quanh cơ sở này tới năm lần mỗi ngày để hiểu khó khăn của nhân viên. Ông cũng bảo vệ tác động kinh tế của các trung tâm dữ liệu lớn, cho rằng doanh nghiệp ở Memphis được hưởng lợi nhờ nhà hàng, khách sạn kinh doanh tốt hơn, lương cao hơn và nguồn thu thuế địa phương tăng thêm.

Ông Musk cho biết Tesla đang xây một cơ sở nghiên cứu sản xuất chip tại Gigafactory Texas, nhằm rút ngắn chu kỳ phát triển chip từ khoảng một năm xuống còn khoảng một tháng.

Tesla cũng dự định xây Terafab tại hạt Grimes, bang Texas. Cơ sở ở Austin sẽ thử nghiệm thiết kế và kỹ thuật chế tạo chip, còn Terafab tập trung nhân rộng những kết quả thành công sang sản xuất khối lượng lớn. Tesla muốn gom nhiều công đoạn vào một nơi, gồm chế tạo chip logic, sản xuất bộ nhớ, in quang khắc, đóng gói chip tiên tiến và kiểm tra chip.