Elon Musk sống ở đâu, sao không ngủ ở nhà?

Trong cuộc trò chuyện tại sự kiện của podcast All-In, Elon Musk tiết lộ nơi ở hiện tại là chiếc xe kéo Airstream tại Memphis, bang Tennessee. Thông tin được đưa ra khi tỷ phú đang dành thời gian giám sát quá trình mở rộng hạ tầng của xAI.

Musk không công bố mẫu xe đang sử dụng, giá mua hay thời gian dự kiến sống tại đây. Airstream là thương hiệu Mỹ chuyên sản xuất nhà di động dạng kéo, nổi tiếng với lớp vỏ nhôm màu bạc. Một số mẫu nhỏ vẫn có đủ chỗ ngủ, bếp và phòng tắm.

Việc chuyển tới Memphis giúp Musk ở gần dự án trong giai đoạn cần bổ sung năng lực tính toán. Thành phố này là nơi xAI xây dựng Colossus, cụm siêu máy tính phục vụ phát triển Grok. Dự án được triển khai từ năm 2024.

Theo Business Insider, Musk có mặt tại Memphis trong những tháng gần đây để trực tiếp tham gia quá trình mở rộng cơ sở hạ tầng.

Gwynne Shotwell - Chủ tịch kiêm Giám đốc vận hành SpaceX - cho biết việc ở lại nơi làm việc là cách Musk thường áp dụng với những dự án ông đặc biệt quan tâm.

“Ông ấy ngủ ngay tại nhà máy. Ông ấy đang ở Memphis, hỗ trợ xây dựng các cơ sở”, Shotwell nói trong cuộc trò chuyện.

Mô phỏng bên trong mẫu xe kéo do Elon Musk sử dụng.

Thông tin về chiếc xe kéo gây chú ý bởi khoảng cách giữa điều kiện sinh hoạt Musk lựa chọn và quy mô tài sản của ông. Trong bài đăng ngày 15/9, Fortune dẫn Bloomberg Billionaires Index, ước tính tỷ phú sở hữu khoảng 917 tỷ USD.

Trước khi ở xe kéo, Elon Musk từng ngủ văn phòng, dưới bàn làm việc và trên sàn nhà máy. Thói quen này xuất hiện từ thời ông khởi nghiệp, sau đó lặp lại ở những giai đoạn doanh nghiệp chịu áp lực.

Theo tiểu sử do Walter Isaacson chấp bút, khi xây dựng Zip2 vào những năm 1990, Musk và em trai Kimbal từng ở trong văn phòng nhỏ tại Palo Alto, California, khoảng sáu tháng. Hai anh em tới trung tâm thể thao YMCA để tắm.

Thương vụ bán Zip2 mang lại cho Musk khoảng 22 triệu USD, giúp ông có điều kiện sống khác trước. Dù vậy, trong thời gian chuẩn bị ra mắt ngân hàng trực tuyến X.com năm 1999, ông vẫn thường ngủ dưới bàn làm việc.

Tại Tesla, việc ngủ trong nhà máy gắn với giai đoạn tăng sản lượng Model 3 năm 2017-2018. Công ty khi đó đặt mục tiêu xuất xưởng 5.000 xe mỗi tuần, còn Musk gọi thời kỳ này là “khủng hoảng sản xuất”.

Musk kể với Isaacson rằng có lúc chỉ ngủ khoảng 4-5 tiếng/ngày, nhiều lần nằm ngay trên sàn nhà máy. Vào dịp Lễ Tạ ơn, Musk đưa một số con trai tới ở cùng khi yêu cầu nhân viên tiếp tục làm việc.

Năm 2022, sau thương vụ mua Twitter, nay là X, Musk tiếp tục ngủ trên sofa tại trụ sở ở San Francisco và giải thích cần ở lại vì công ty đang trong giai đoạn khủng hoảng.

Dù nhiều lần chọn ngủ tại nơi làm việc, Musk từng sở hữu những bất động sản đắt tiền. Năm 2012, Elon Musk mua biệt thự 17 triệu USD tại Bel Air, Los Angeles, có bảy phòng ngủ, sân tennis và thư viện hai tầng. Ông cũng từng sở hữu dinh thự trị giá 32 triệu USD tại Thung lũng Silicon.

Năm 2020, Elon Musk tuyên bố bán phần lớn bất động sản và chuyển tới Texas. Sau đó, Musk cho biết nơi ở chính là căn nhà nhỏ trị giá khoảng 50.000 USD thuê từ SpaceX, gần cơ sở Starbase ở Boca Chica. Một căn nhà lắp ghép khác được ông sử dụng chủ yếu để đón khách.