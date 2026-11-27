Tỷ phú Elon Musk hiện là người giàu nhất thế giới, sở hữu khối tài sản ròng ước tính khoảng 824 tỷ USD.

Reuters nhận định hành động này của Elon Musk là nhằm thu hút sự ủng hộ của công chúng với các hoạt động kinh doanh vệ tinh và AI của ông.

Thông báo được đưa ra chỉ vài giờ sau khi SpaceX được Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) chấp thuận triển khai một triệu vệ tinh phục vụ các trung tâm dữ liệu trên không gian.

Tỷ phú Elon Musk đang nỗ lực mở rộng vai trò của SpaceX trong ngành công nghiệp AI, bất chấp sự phản đối của người dân Mỹ với hạ tầng điện toán do lo ngại tác động tới môi trường.

Do đó, trước tuyên bố của Elon Musk, ông Chez Anbu, người đứng đầu bộ phận tư vấn tài chính tại OCBC Singapore, nhận định: "Sáng kiến này rõ ràng giúp tăng cường sự tham gia của công chúng vào câu chuyện phát triển của SpaceX".

Ông nhận định thêm: "Việc trao cho trẻ em quyền lợi kinh tế trực tiếp tại công ty, củng cố rộng rãi thông điệp những lợi ích mà nền kinh tế AI và kinh tế không gian mang lại".

Elon Musk cho biết cổ phiếu do SpaceX đóng góp sẽ được chuyển giao vào tháng tới. Riêng số cổ phiếu do cá nhân ông đóng góp sẽ được trao vào tháng 6 năm sau, khi thời hạn ông bị hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu kết thúc.

Ông cũng viết thêm trên X: “Nếu SpaceX thành công trong đưa con người trở thành loài đa hành tinh và khai thác được dù chỉ một phần triệu năng lượng từ Mặt trời, giá trị của công ty sẽ tương đương khoảng một triệu lần quy mô nền kinh tế toàn cầu hiện nay. Đây rõ ràng là những mục tiêu vô cùng khó khăn, nhưng vẫn có con đường để đạt được chúng. Tôi khuyên mọi người nên tiếp tục nắm giữ cổ phiếu”.

Tỷ phú Elon Musk viết trên X: Mỗi đứa trẻ ở Mỹ sẽ nhận được hai cổ phiếu SpaceX, một từ công ty và một từ cá nhân tôi.

Tuy nhiên, trước quyết định phê duyệt đề xuất xây dựng chòm vệ tinh của SpaceX của FCC, Hiệp hội Thiên văn học Hoa Kỳ cho biết tổ chức này "vô cùng thất vọng và chán nản" trước quyết định của FCC.

Theo hiệp hội, chòm vệ tinh được đề xuất có thể "làm suy giảm đáng kể hiệu quả hàng thập kỷ đầu tư từ chính phủ liên bang vào các cơ sở thiên văn", đồng thời ảnh hưởng đến khả năng quan sát, nghiên cứu bầu trời đêm của giới khoa học cũng như công chúng.

Trước đó, SpaceX cho biết công ty sẽ tặng cổ phiếu phổ thông loại A mới phát hành cho mỗi tài khoản trong Tài khoản Trump đang hoạt động. Elon Musk cũng sẽ tự đóng góp số cổ phiếu tương đương với số cổ phiếu mà công ty tặng.

Tài khoản Trump là chương trình được thiết kế nhằm giúp người Mỹ dưới 18 tuổi sở hữu tài sản trên thị trường chứng khoán và tích lũy của cải ngay từ khi còn nhỏ, theo thông tin từ Nhà Trắng. Tính đến tháng 10, chương trình đã mở gần 70 triệu tài khoản.

Với mức giá đóng cửa 127,44 USD/cổ phiếu trong phiên giao dịch hôm thứ Tư, tổng giá trị số cổ phiếu SpaceX được cam kết trao tặng ước tính gần 18 tỷ USD.

"Động thái này giúp hình thành một lượng lớn cổ đông cá nhân nắm giữ cổ phiếu trong dài hạn", ông Christopher Brankin, cố vấn thị trường toàn cầu tại công ty môi giới Mitrade Group, nhận định.

Ông cũng nói thêm: "Điều này cũng tạo ra sự quan tâm tức thì đối với thị trường, đồng thời hình thành một thế hệ khách hàng có hiểu biết về tài chính cho các nền tảng giao dịch khi những đứa trẻ này trưởng thành".

Tỷ phú Elon Musk hiện là người giàu nhất thế giới, sở hữu khối tài sản ròng ước tính khoảng 824 tỷ USD. Tính đến tháng 6, ông nắm giữ khoảng 6,42 tỷ cổ phiếu của SpaceX.

Trước đó, vào tháng 10, Chủ tịch SpaceX Gwynne Shotwell cùng chồng cũng cam kết đóng góp một phần cổ phiếu SpaceX của họ cho hơn 2 triệu trẻ em thông qua sáng kiến Tài khoản Trump của chính quyền Mỹ.