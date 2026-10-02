Elon Musk quay lại chính quyền Trump

Tỷ phú Elon Musk phát biểu trong sự kiện ra mắt America.gov, trang web chính phủ mới của Mỹ sử dụng trí tuệ nhân tạo tại Washington ngày 29/9. Ảnh: Reuters.

Tỷ phú công nghệ Elon Musk sẽ trở lại tham gia cố vấn chính thức cho chính quyền Tổng thống Donald Trump, khi đồng lãnh đạo một dự án của Lầu Năm Góc, theo CNA.

Phát biểu tại căn cứ quân sự Quantico, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho biết Project Meridian sẽ tập hợp những bộ óc hàng đầu của Mỹ để nghiên cứu cách thức chiến tranh có thể thay đổi trong tương lai.

“Chúng ta đang tận dụng một lợi thế đặc biệt của nước Mỹ mà các đối thủ không có, đó là những nhà đổi mới, lãnh đạo cấp cao và chuyên gia công nghệ”, ông Hegseth nói.

Musk sẽ đồng lãnh đạo dự án cùng Palmer Luckey, 34 tuổi, đồng sáng lập công ty công nghệ quốc phòng Anduril Industries, và Newt Gingrich, 83 tuổi, cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ thuộc đảng Cộng hòa.

Theo ông Hegseth, Project Meridian sẽ tập trung nghiên cứu “chiến trường tương lai”, qua đó xác định những lĩnh vực Mỹ cần làm chủ cũng như các năng lực và công nghệ quân sự mà nước này cần phát triển.

Thành viên dự án sẽ gồm một số lãnh đạo doanh nghiệp và chuyên gia được lựa chọn từ khu vực tư nhân, giới học thuật và các lĩnh vực hoạch định chính sách, đổi mới công nghệ.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ yêu cầu nhóm hoàn tất và trình các kết quả nghiên cứu trong vòng 120 ngày.

Đây là lần trở lại chính thức đáng chú ý nhất của tỷ phú Elon Musk với chính phủ Mỹ kể từ khi ông rời vị trí tại Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) vào tháng 5/2025.

Trước đó, Musk từng đứng đầu Ban Hiệu suất Chính phủ Mỹ (DOGE) và đóng vai trò nổi bật trong nỗ lực cắt giảm chi tiêu, tinh giản bộ máy chính phủ dưới nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa hai người sau đó rạn nứt công khai, đặc biệt xoay quanh dự luật chi tiêu của chính quyền Trump.

Musk từng là một trong những người ủng hộ mạnh mẽ ông Trump và đóng góp đáng kể cho chiến dịch giúp ông trở lại Nhà Trắng. Sau khi rời chính phủ, tỷ phú này tiếp tục tài trợ hàng triệu USD cho các ứng viên đảng Cộng hòa và các nhóm chính trị bảo thủ.

Sau giai đoạn căng thẳng, Musk và ông Trump đã nối lại quan hệ. Tuần này, Musk cũng tham gia cùng nhiều lãnh đạo công nghệ khác tại Nhà Trắng trong một cuộc họp về an toàn AI.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và tỷ phú Elon Musk phát biểu trước giới truyền thông tại lối đi vào Nhà Trắng sau bữa trưa dành cho các nhà lãnh đạo công nghệ tại Phòng Đông (Mỹ) ngày 29/9. Ảnh: Reuters.

Việc tham gia Project Meridian đánh dấu vai trò chính thức mới của Musk trong chính phủ Mỹ, dù lần này ông không đảm nhiệm một vị trí điều hành như thời gian đứng đầu DOGE.

Musk từ lâu cho rằng các cuộc chiến trong tương lai sẽ ngày càng phụ thuộc vào các hệ thống tự hành, đặc biệt là máy bay không người lái, Washington Post cho biết.

“Nhiều cuộc chiến trong tương lai sẽ xoay quanh drone và tên lửa siêu vượt âm”, Elon Musk viết trên mạng xã hội X vào năm 2024.

Quan điểm này phù hợp với trọng tâm của Project Meridian khi Lầu Năm Góc muốn nghiên cứu những công nghệ có thể định hình chiến trường trong tương lai và xác định các loại vũ khí, năng lực mà quân đội Mỹ cần làm chủ.

Bên cạnh Elon Musk, Palmer Luckey cũng là một nhân vật đáng chú ý trong lĩnh vực công nghệ quốc phòng. Ông là nhà sáng lập Anduril, công ty tập trung phát triển các hệ thống quốc phòng và công nghệ tự động hóa.