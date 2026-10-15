Elon Musk phản hồi cáo buộc SpaceX làm gián đoạn hoạt động UAV Ukraine

Trong bài đăng trên mạng xã hội X mới đây, tỉ phú Elon Musk khẳng định các hệ thống Starshield thuộc sở hữu và quyền kiểm soát của chính phủ Mỹ. Theo ông, mọi quyết định giới hạn tốc độ hoặc phạm vi sử dụng đều do quân đội Mỹ đưa ra, trong khi Tổng thống Mỹ là người có quyền quyết định cuối cùng.

Ông Musk đồng thời nhấn mạnh cần phân biệt Starshield với Starlink. Theo đó, Starlink là dịch vụ liên lạc vệ tinh thương mại do SpaceX sở hữu và kiểm soát, chỉ được phép sử dụng cho các hoạt động dân sự hoặc phòng thủ, không phục vụ những hoạt động quân sự mang tính tấn công.

Tỉ phú Elon Musk nhấn mạnh sự khác biệt giữa hệ thống Starlink và Starshield. Ảnh: Reuters

Còn Starshield là hệ thống liên lạc vệ tinh chuyên dụng do SpaceX phát triển cho chính phủ Mỹ và các cơ quan tình báo, quốc phòng nước này. Khác với Starlink, Starshield được thiết kế với khả năng mã hóa và bảo mật nâng cao, phục vụ các nhiệm vụ quân sự, trinh sát và truyền tải dữ liệu nhạy cảm.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Ukraine cáo buộc SpaceX bất ngờ áp đặt các hạn chế đối với hệ thống liên lạc vệ tinh trong đêm ngày 13/10 và rạng sáng 14/10, khiến nhiều hoạt động quân sự của nước này bị gián đoạn.

Đáng chú ý, theo cập nhật của hãng thông tấn Ukrinform cuối ngày 14/10, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết chất lượng kết nối vệ tinh đã được cải thiện đối với các thiết bị di chuyển ở tốc độ tối đa 160 km/h. Tuy nhiên, giới hạn tốc độ 161 km/h đối với các thiết bị đầu cuối (bộ thu phát tín hiệu vệ tinh) của Starshield vẫn chưa được dỡ bỏ.

Các nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Ukraine xác nhận, việc hạn chế kết nối đã ảnh hưởng tới hoạt động của UAV đánh chặn, UAV tấn công tầm trung, đồng thời làm suy giảm khả năng trinh sát, hậu cần và chuyển tiếp thông tin liên lạc trên chiến trường.

Theo các nguồn tin này, thiết bị đầu cuối Starshield có thể mất kết nối khi di chuyển vượt ngưỡng khoảng 160 km/h. Tuy nhiên, một số đơn vị quân đội Ukraine ghi nhận tình trạng mất kết nối ngay ở tốc độ khoảng 72 km/h.

Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết đang phối hợp với phía Mỹ, SpaceX và các đối tác thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) để bảo đảm kết nối ổn định, đồng thời rà soát các phương án liên lạc dự phòng.

Những gián đoạn liên lạc vệ tinh xảy ra trong bối cảnh quan hệ giữa Washington và Kiev tiếp tục xuất hiện bất đồng. Reuters nhận định, các sự cố mới nhất cho thấy Ukraine vẫn phụ thuộc đáng kể vào công nghệ vệ tinh và dữ liệu tình báo của Mỹ, trong khi các đồng minh châu Âu chưa có giải pháp thay thế tương đương có thể triển khai ngay lập tức.