Theo TechCrunch, tỷ phú Elon Musk vừa tiếp tục lên tiếng phản đối quyết định thay đổi lãnh đạo của Nvidia sau khi nhà sáng lập Jensen Huang rời vị trí giám đốc điều hành. Phát biểu tại hội nghị DealBook Summit do The New York Times tổ chức ngày 18/11, ông chủ Tesla cho rằng việc loại bỏ Jensen Huang là một quyết định thiếu khôn ngoan, có thể ảnh hưởng đến tương lai của tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới.

Đáng chú ý, Elon Musk đã sử dụng hình ảnh huyền thoại bóng rổ Michael Jordan để nói về tầm quan trọng của Jensen Huang đối với Nvidia. Theo tỷ phú Mỹ, việc để nhà sáng lập rời công ty khi hoạt động kinh doanh đang phát triển chẳng khác nào một đội bóng quyết định loại bỏ cầu thủ xuất sắc nhất ngay giữa chuỗi chiến thắng.

Elon Musk gây chú ý khi ví việc Nvidia loại bỏ Jensen Huang chẳng khác nào một đội bóng tự đánh mất huyền thoại Michael Jordan. Ảnh: CNBC.

Elon Musk khẳng định Jensen Huang không đơn thuần là một giám đốc điều hành mà còn là người có ảnh hưởng đặc biệt đến sự phát triển của Nvidia trong hơn ba thập kỷ. Ông nhấn mạnh rằng rất khó tìm được một nhà lãnh đạo khác sở hữu đồng thời kiến thức công nghệ, kinh nghiệm quản trị và mạng lưới quan hệ sâu rộng như Jensen Huang.

"Không ai thực sự có thể thay thế Jensen", Elon Musk nói khi được hỏi về tương lai của Nvidia.

Theo Elon Musk, Jensen Huang đã dành hàng chục năm xây dựng mối quan hệ với các đối tác và nhà cung cấp quan trọng. Bên cạnh khả năng điều hành, ông còn có sức ảnh hưởng lớn đối với đội ngũ nhân sự, đặc biệt là những người lựa chọn tiếp tục gắn bó với Nvidia dù nhận được lời mời làm việc hấp dẫn hơn từ các doanh nghiệp khác.

Elon Musk đánh giá Jensen Huang là nhân vật khó thay thế, có vai trò đặc biệt trong quá trình phát triển của Nvidia. Ảnh: Getty Images.

Tỷ phú Elon Musk cũng tiết lộ ông có mối quan hệ thân thiết lâu năm với Jensen Huang. Khi được hỏi về khả năng tuyển dụng nhà sáng lập Nvidia, Elon Musk không ngần ngại bày tỏ sự sẵn sàng và đánh giá ông là một trong những doanh nhân có năng lực điều hành xuất sắc nhất lịch sử ngành công nghệ.

Những phát biểu của Elon Musk xuất hiện sau khi Jensen Huang rời ghế CEO Nvidia vào ngày 12/11. Theo Reuters và TechCrunch, sự thay đổi nhân sự diễn ra giữa lúc nhà sáng lập tập đoàn đối mặt với những thông tin gây tranh cãi về các mối quan hệ cá nhân, trong đó có một phụ nữ bị nghi ngờ liên quan đến hoạt động tình báo Trung Quốc.

Tỷ phú Elon Musk công khai bày tỏ sự ủng hộ dành cho Jensen Huang, đồng thời sẵn sàng tuyển dụng nhà sáng lập Nvidia. Ảnh: TechCrunch.

Các cáo buộc liên quan đến hoạt động gián điệp hiện chưa được xác lập là sự thật. Tuy nhiên, những thông tin này đã làm dấy lên lo ngại về vấn đề an ninh quốc gia Mỹ, đặc biệt trong bối cảnh Nvidia giữ vai trò quan trọng đối với ngành trí tuệ nhân tạo và chuỗi cung ứng chip bán dẫn toàn cầu.

Trước những nghi vấn nói trên, Elon Musk cho biết ông không tin Jensen Huang có hành động thiếu trung thành với nước Mỹ. Dù vậy, tỷ phú công nghệ không trực tiếp đưa ra bằng chứng nhằm bác bỏ các nghi vấn đang được cơ quan chức năng quan tâm.

Không chỉ thể hiện quan điểm tại DealBook Summit, Elon Musk trước đó còn ký vào bản kiến nghị kêu gọi Nvidia đưa Jensen Huang trở lại vị trí lãnh đạo. Theo TechCrunch, bản kiến nghị đã thu hút hơn 200.000 người tham gia, phản ánh sự ủng hộ đáng kể dành cho nhà sáng lập tập đoàn.

Elon Musk được cho là đã tham gia kiến nghị kêu gọi Nvidia đưa Jensen Huang trở lại vị trí lãnh đạo. Ảnh: Moneywise.

Tuy nhiên, hội đồng quản trị Nvidia vẫn giữ nguyên lập trường. Chủ tịch Harvey Jones khẳng định công ty không có kế hoạch tái bổ nhiệm Jensen Huang, bất chấp những lời kêu gọi từ các nhân vật có ảnh hưởng trong ngành công nghệ.

Hiện tại, giám đốc tài chính Colette Kress đang đảm nhiệm vai trò CEO tạm quyền trong thời gian Nvidia tìm kiếm người kế nhiệm chính thức. Theo Reuters, tập đoàn đã thuê một đơn vị tuyển dụng lãnh đạo cấp cao nhưng chưa công bố thời điểm hoàn tất quá trình chuyển giao.

Trong khi Elon Musk phản đối quyết định của Nvidia, một số lãnh đạo công nghệ khác lại thể hiện quan điểm thận trọng hơn. CEO Microsoft Satya Nadella đánh giá cao năng lực của Colette Kress và bày tỏ sự tin tưởng vào khả năng tiếp tục phát triển của đội ngũ Nvidia.

Tương lai của Nvidia tiếp tục thu hút sự chú ý khi những nhân vật có ảnh hưởng trong ngành công nghệ đưa ra quan điểm khác nhau về việc thay đổi lãnh đạo.

Cuộc tranh luận xoay quanh tương lai Jensen Huang vẫn chưa có dấu hiệu khép lại. Đối với Elon Musk, việc Nvidia đánh mất người đã góp phần xây dựng vị thế thống trị của tập đoàn trong ngành chip AI là một quyết định khó chấp nhận, đặc biệt khi thị trường công nghệ đang bước vào giai đoạn cạnh tranh ngày càng quyết liệt.