Elon Musk nói tuyển CEO Nvidia Jensen Huang là một vinh dự

Bình luận được Elon Musk, CEO SpaceX và Tesla đưa ra bên dưới cập nhật trạng thái của người dùng X @zerohedg.

Elon Musk bình luận bên dưới một cập nhật trạng thái của cư dân mạng. Ảnh chụp màn hình.

Người này viết: "Elon xin hãy tuyển Jensen". Đáp lại, Musk bình luận: "Đó sẽ là một vinh dự".

Động thái của Musk thu hút sự chú ý trong bối cảnh Nvidia đối mặt với những thông tin gây tranh cãi liên quan đến đời tư của CEO Nvidia Jensen Huang và các vấn đề an ninh quốc gia. Một số báo cáo cho biết hội đồng quản trị Nvidia đang xem xét tương lai của ông tại hãng chip.

Jensen Huang là người đồng sáng lập Nvidia và đã điều hành tập đoàn từ năm 1993, đưa công ty trở thành nhà cung cấp chip AI hàng đầu thế giới. Ông cũng là nhân vật có vai trò quan trọng trong làn sóng phát triển trí tuệ nhân tạo toàn cầu.

Với các doanh nghiệp của Musk như Tesla, SpaceX và xAI, năng lực công nghệ và kinh nghiệm của Huang có giá trị chiến lược đáng kể. Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin xác nhận Huang sẽ rời Nvidia hay gia nhập hệ sinh thái doanh nghiệp của Musk.

Elon Musk (trái) và Jensen Huang là hai nhân vật nổi tiếng hàng đầu lĩnh vực công nghệ. Ảnh tạo bởi Grok.

Phát biểu của Musk hiện mới dừng ở mức bày tỏ thiện chí, nhưng cho thấy sức hút đặc biệt của những nhân tài lãnh đạo trong cuộc cạnh tranh AI toàn cầu. Trước đó, ông cũng lên tiếng bênh vực CEO Nvidia.