“Nếu SpaceX thành công trong việc đưa sự sống trở thành đa hành tinh và khai thác dù chỉ một phần triệu năng lượng của Mặt Trời, công ty sẽ đáng giá khoảng một triệu lần quy mô kinh tế toàn cầu hiện nay”, Elon Musk viết trên mạng xã hội X ngày 26/11.

Tỷ phú Mỹ thừa nhận những mục tiêu này “vô cùng khó khăn”, nhưng khẳng định vẫn có thể thực hiện. “Tôi khuyên các bạn nên giữ cổ phiếu”, ông viết thêm.

Theo Business Insider, phép tính của Musk tương ứng mức định giá khoảng 128 tỷ tỷ USD (128 quintillion USD), gấp một triệu lần quy mô kinh tế toàn cầu. So với vốn hóa khoảng 1.700 tỷ USD của SpaceX, con số này lớn hơn khoảng 75 triệu lần. Tuy nhiên, đây là kịch bản giả định, không phải mức định giá được thị trường xác nhận.

Đưa AI vào không gian

Phát biểu của Elon Musk xuất hiện một ngày sau khi Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) cấp phép cho SpaceX triển khai hệ thống Starmind, gồm tối đa một triệu mô-đun tính toán trên quỹ đạo Trái Đất. Thay vì đặt toàn bộ máy chủ trong những tòa nhà khổng lồ, SpaceX muốn đưa một phần năng lực xử lý AI lên vệ tinh, sử dụng năng lượng Mặt Trời rồi truyền kết quả về Trái Đất.

Ý tưởng này hướng tới giải quyết bài toán tiêu thụ điện của ngành AI. Các trung tâm dữ liệu hiện cần lượng điện lớn, cùng đất đai và nước để vận hành, làm mát. Theo SpaceX, vệ tinh trên quỹ đạo có thể tiếp cận ánh sáng Mặt Trời gần như liên tục, tạo nguồn năng lượng phục vụ hoạt động tính toán.

Elon Musk tự tin định giá SpaceX khi được cấp phép cho dự án Starmind. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, được cấp phép không đồng nghĩa SpaceX đã chứng minh được tính khả thi. Theo điều kiện của FCC, công ty phải đưa ít nhất một mô-đun lên quỹ đạo trước tháng 11/2033, đạt 500.000 mô-đun vào năm 2038 và hoàn thành hệ thống năm 2040.

Domenico Vicinanza, Phó giáo sư tại Đại học Anglia Ruskin (Anh), nói với Washington Post: “Elon Musk đã được cấp phép để xây dựng một thứ gì đó. Điều đó không đồng nghĩa ông ấy đã chứng minh mình thực sự có thể làm được”.

Ông giải thích rằng ánh sáng Mặt Trời ngoài không gian gần như miễn phí, nhưng thiết bị để thu nhận và sử dụng nguồn năng lượng ấy lại rất tốn kém. Việc kiểm soát nhiệt độ, duy trì kết nối và sửa chữa máy móc trên quỹ đạo cũng đặt ra nhiều thách thức.

Adam Becker, nhà vật lý thiên văn và tác giả sách khoa học, thậm chí gọi kế hoạch một triệu vệ tinh là “một ảo tưởng”. Theo ông, môi trường chân không khiến việc tản nhiệt cho thiết bị điện tử khó khăn hơn nhiều người hình dung. Các vệ tinh còn có nguy cơ va chạm, tạo ra rác vũ trụ đe dọa hệ thống viễn thông và quan sát thời tiết.

Hiệp hội Thiên văn Mỹ cũng cảnh báo mạng lưới vệ tinh có thể cản trở hoạt động quan sát bầu trời, đồng thời làm gia tăng ô nhiễm khí quyển từ những vụ phóng và tái nhập khí quyển.

Cơ sở nào cho tham vọng của Musk?

Tham vọng khai thác năng lượng Mặt Trời của Musk gợi đến thang đo Kardashev, do nhà thiên văn học Liên Xô Nikolai Kardashev đề xuất năm 1964. Theo thang đo này, một nền văn minh loại II có khả năng khai thác toàn bộ năng lượng phát ra từ ngôi sao chủ. Việc Musk đặt mục tiêu tận dụng một phần năng lượng Mặt Trời cho thấy ông đang hình dung SpaceX vượt xa vai trò của một doanh nghiệp vận tải không gian.

Tham vọng của Musk có thể khiến SpaceX vượt xa vai trò của một doanh nghiệp vận tải không gian. Ảnh: Reuters.

Để theo đuổi viễn cảnh đó, SpaceX đang dựa vào hệ sinh thái công nghệ được xây dựng trong hơn hai thập kỷ. Công ty không chỉ chế tạo tên lửa mà còn trực tiếp vận hành mạng Internet vệ tinh Starlink. Falcon 9 với khả năng tái sử dụng giúp hãng thực hiện các chuyến phóng thường xuyên, trong khi Starlink mang lại kinh nghiệm triển khai và quản lý một mạng lưới vệ tinh quy mô lớn.

Starship giữ vai trò quan trọng trong bước tiếp theo. Nếu có thể vận chuyển lượng hàng hóa lớn lên quỹ đạo với chi phí thấp, tên lửa này sẽ giúp SpaceX triển khai những hệ thống vệ tinh khổng lồ. Trong quý III/2026, SpaceX cho biết đã thực hiện chuyến bay Starship đầu tiên tạo doanh thu, đưa 26 vệ tinh Starlink V3 lên quỹ đạo. Lô vệ tinh này bổ sung dung lượng truyền dữ liệu cao gấp khoảng 10 lần một lần phóng Starlink bằng Falcon 9.

Tuy nhiên, triển vọng kinh tế của trung tâm dữ liệu ngoài không gian vẫn gây tranh luận. Boston Consulting Group (BCG) nhận định: “Trung tâm dữ liệu ngoài không gian sẽ không thắng về chi phí, nhưng chúng không nhất thiết phải làm được điều đó”. Theo nhóm chuyên gia, mô hình này có thể phù hợp với những nhu cầu đặc thù mà hạ tầng trên mặt đất khó đáp ứng.

Philip Johnston, CEO Starcloud, doanh nghiệp đang phát triển trung tâm dữ liệu trên quỹ đạo, cho rằng năng lượng là lợi thế lớn nhất của mô hình này. Tuy nhiên, chi phí đưa thiết bị lên không gian vẫn là rào cản đáng kể.

Tàu vũ trụ Starship và tên lửa đẩy Super Heavy v3 của SpaceX cất cánh trong chuyến bay thử nghiệm kéo dài 14 giờ. Ảnh: Reuters.

SpaceX cũng đang mở rộng sang lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Theo báo cáo quý III/2026, doanh thu hãng đạt 14,6 tỷ USD, tăng 161% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận ròng đạt 4,4 tỷ USD. Riêng mảng trí tuệ siêu việt và hạ tầng AI đóng góp 7,56 tỷ USD doanh thu.

Musk còn muốn mở rộng quyền sở hữu SpaceX tới công chúng. Ngày 25/11, công ty thông báo tặng một cổ phiếu mới phát hành cho mỗi tài khoản Trump Account đang hoạt động, chương trình đầu tư dài hạn dành cho trẻ em Mỹ. Musk cam kết tặng thêm một cổ phiếu cá nhân tương ứng. Theo Axios, nếu tính khoảng 72 triệu trẻ em dưới 18 tuổi, tổng giá trị khoản tặng có thể vượt 18 tỷ USD. Tuy nhiên, số tài khoản thực sự đủ điều kiện nhận cổ phiếu chưa được xác định.

Trước đó, Musk từng đặt mục tiêu đưa doanh thu SpaceX lên 1.000 tỷ USD mỗi năm vào năm 2028, nhờ sự kết hợp giữa dịch vụ Internet vệ tinh, phóng tên lửa và hạ tầng AI. Tuy nhiên, ngay cả khi đạt mức doanh thu này, công ty vẫn còn cách rất xa viễn cảnh định giá mà ông vừa đưa ra.