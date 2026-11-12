Elon Musk nói sẽ 'vinh dự' nếu tuyển được Jensen Huang

Elon Musk và Jensen Huang trong một sự kiện vào tháng 9. Ảnh: Reuters.

“Đó sẽ là một vinh dự”, tỷ phú Elon Musk viết trên mạng xã hội X ngày 11/11 (giờ Mỹ). Ông đang phản hồi bài đăng của ZeroHedge, tài khoản chuyên đưa tin tài chính, với nội dung “Elon, làm ơn hãy tuyển Jensen”. Bài đăng mang tính bông đùa, và Musk cũng không nêu cụ thể vị trí hay công ty nào.

Dòng trạng thái xuất hiện vài giờ sau khi Wall Street Journal đưa tin hội đồng quản trị Nvidia đang chuẩn bị bãi nhiệm Jensen Huang khỏi vị trí CEO. Theo Reuters, hội đồng gồm 11 thành viên đã họp đến tối 11/11 để quyết định tương lai của ông. Nvidia chưa công bố kết quả cuộc họp.

Vụ việc bắt nguồn từ thông tin ông Huang có 2 mối quan hệ ngoài hôn nhân. Trong thư gửi nhân viên hôm 8/11, ông thừa nhận đã không chung thủy với vợ và xin lỗi vì làm tổn hại lòng tin của mọi người.

Một trong hai người phụ nữ được cho là Alice Huang, cựu lãnh đạo công ty dữ liệu Megaspeed tại Singapore, một khách hàng lớn của Nvidia. Người còn lại, theo New York Times, là bà Kimberly Powell, Phó chủ tịch phụ trách mảng y tế của Nvidia. Cổ phiếu Nvidia giảm 8% trong phiên 11/11 sau các thông tin trên.

Phản hồi của Musk gợi nhớ một vụ việc năm 2010. Khi đó, Mark Hurd phải rời ghế CEO HP sau cuộc điều tra liên quan cáo buộc quấy rối tình dục và khai báo chi phí. Điều tra không tìm thấy bằng chứng quấy rối, nhưng Hurd vẫn mất chức vì sai sót về chi phí.

Nhà đồng sáng lập Oracle Larry Ellison khi đó công khai chỉ trích HP. Chỉ khoảng một tháng sau, Ellison mời Hurd về làm đồng Chủ tịch (co-president) Oracle. Hurd sau đó trở thành đồng CEO và giữ vị trí này đến khi qua đời năm 2019.

Jensen Huang đồng sáng lập Nvidia năm 1993. Dưới thời ông, Nvidia trở thành nhà cung cấp chip quan trọng nhất cho làn sóng AI. Các công ty của Musk như xAI và Tesla đều là những khách hàng lớn, sử dụng hàng trăm nghìn GPU Nvidia để huấn luyện mô hình AI.