Elon Musk nói "sẽ rất vinh dự" nếu Jensen Huang nghỉ việc sang làm cho SpaceX

Tỷ phú Elon Musk, người đứng đầu Tesla và SpaceX, ngày 11/11 bày tỏ sẵn sàng tuyển dụng ông Jensen Huang trong bối cảnh CEO Nvidia đối mặt sức ép từ những cáo buộc liên quan đời tư và nghi vấn an ninh quốc gia.

Trên mạng xã hội X, khi trang tin tài chính Zerohedge đăng lời kêu gọi "Elon, hãy thuê Jensen", ông Musk đáp: "Đó sẽ là một vinh dự".

Động thái trên diễn ra sau khi The Wall Street Journal dẫn các nguồn thạo tin cho rằng hội đồng quản trị Nvidia đang xem xét tương lai của ông Huang trong một cuộc họp dự kiến diễn ra cuối ngày 11/11.

Trước đó, ông Huang bị cáo buộc có quan hệ tình cảm ngoài hôn nhân với bà Kimberly Powell, Phó chủ tịch phụ trách mảng chăm sóc sức khỏe của tập đoàn. Theo The New York Times, 2 người được nhìn thấy có những cử chỉ thân mật tại một khách sạn ở bang California hồi tháng 3.

Tỷ phú Elon Musk cho biết việc tuyển dụng CEO Nvidia Jensen Huang sẽ là “một vinh dự”.

Nvidia cũng đang tiến hành điều tra nội bộ liên quan mối quan hệ của ông Huang với nữ doanh nhân Alice Huang, người bị nghi có liên hệ với hoạt động tình báo Trung Quốc. Bắc Kinh đã bác bỏ cáo buộc này.

Những diễn biến liên tiếp đã khiến Nvidia và người đứng đầu công ty trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông. Cổ phiếu Nvidia cũng giảm hơn 8% trong phiên giao dịch ngoài giờ sau khi các thông tin trên xuất hiện.

Trong ngày đầu tiên trở lại văn phòng sau những tiết lộ gây chấn động, ông Huang đã cố gắng duy trì hình ảnh rằng hoạt động kinh doanh của Nvidia vẫn diễn ra bình thường.

Sức ép đối với Nvidia không chỉ đến từ giới đầu tư. Hai thượng nghị sĩ Dân chủ Elizabeth Warren và Chris Coons đã yêu cầu chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump bảo quản toàn bộ hồ sơ, thư từ liên quan hoạt động xuất khẩu chip AI tiên tiến của Nvidia sang Trung Quốc và những nghi vấn tình báo liên quan ông Huang, theo Reuters.

Các nghị sĩ yêu cầu chính quyền ông Trump xác nhận trước ngày 17/11 rằng những chỉ thị bảo quản tài liệu đã được ban hành, đồng thời cung cấp thông tin về việc xử lý các cảnh báo an ninh, quyết định kiểm soát xuất khẩu và những cuộc trao đổi giữa lãnh đạo Nvidia với giới chức Mỹ.

Tỉ phú Elon Musk (trái) và CEO NVIDIA Jensen Huang.

Jensen Huang đồng sáng lập Nvidia vào năm 1993 và đã đưa công ty trở thành một trong những nhân tố có ảnh hưởng lớn nhất trong ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI). Các dòng chip của Nvidia hiện cung cấp nền tảng tính toán cho phần lớn làn sóng phát triển AI trên toàn cầu.

Đối với tỷ phú Elon Musk, chuyên môn của ông Huang có ý nghĩa đặc biệt. Các công ty của tỷ phú này sử dụng lượng lớn năng lực tính toán phục vụ phát triển AI, đồng thời là những khách hàng lớn mua bộ xử lý đồ họa (GPU) của Nvidia.

Vì vậy, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của ông Huang có thể mang lại giá trị đáng kể cho các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái của Elon Musk.

Dù vậy, phát biểu của ông Musk hiện mới chỉ thể hiện sự quan tâm và thiện chí tuyển dụng, chưa phải một lời đề nghị công việc chính thức dành cho người đứng đầu Nvidia.

Mối quan hệ giữa Elon Musk và Jensen Huang không chỉ dừng lại ở quan hệ khách hàng – nhà cung cấp, mà còn được xây dựng trên sự hợp tác và tin tưởng từ những ngày đầu phát triển công nghệ AI.

Theo CBS News, năm 2016, Jensen Huang đã trực tiếp mang chiếc siêu máy tính AI DGX-1 đầu tiên của Nvidia đến giao cho Elon Musk, khi ông Musk còn tham gia điều hành OpenAI. Đây là thiết bị được sử dụng để hỗ trợ những nghiên cứu AI ban đầu của tổ chức này.

Trong cuộc phỏng vấn với podcast Joe Rogan năm 2025, ông Huang tiết lộ ông Musk là một trong số rất ít người tin tưởng vào sản phẩm DGX-1 khi Nvidia mới giới thiệu, thậm chí là khách hàng đầu tiên đặt mua hệ thống này.

Ông Huang cũng cho biết Nvidia từng hỗ trợ xây dựng máy tính phục vụ các chương trình phát triển xe điện Model S, Model 3 và công nghệ xe tự lái của Tesla. Trong khi đó, ông nhiều lần công khai đánh giá cao năng lực của Musk trong lĩnh vực AI, xe tự hành và robot.

Mối quan hệ hợp tác này tiếp tục được duy trì khi các công ty của Elon Musk trở thành khách hàng lớn sử dụng GPU Nvidia cho hoạt động phát triển AI.