Elon Musk nói gì về hạn chế kết nối vệ tinh Starlink và Starshield?

Tỷ phú Elon Musk. Ảnh: Reuters.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X ngày 14/10, tỷ phú Elon Musk cho biết Starshield thuộc sở hữu và chịu sự kiểm soát của chính phủ Mỹ. Theo ông, các quyết định về giới hạn tốc độ hoặc phạm vi sử dụng hệ thống do quân đội Mỹ hoặc Tổng thống Mỹ quyết định, Reuters đưa tin.

Trong khi đó, Starlink là dịch vụ internet vệ tinh thương mại do SpaceX sở hữu và vận hành. Musk cho biết hệ thống này được thiết kế phục vụ các hoạt động dân sự hoặc phòng thủ, không dành cho những hoạt động quân sự.

Tuyên bố của Musk được đưa ra sau khi Ukraine cho biết các hạn chế kết nối vệ tinh trong đêm 13/10 và rạng sáng 14/10 đã ảnh hưởng đến một số hoạt động sử dụng UAV của nước này.

Starlink và Starshield khác nhau thế nào?

Starlink là một trong những nguồn doanh thu chủ chốt của SpaceX, cung cấp internet băng thông rộng thông qua mạng lưới hơn 11.000 vệ tinh. Mạng lưới phục vụ khoảng 13 triệu thuê bao, từ hộ gia đình, người đi bộ đường dài đến doanh nghiệp vận tải biển và các hãng hàng không.

Kể từ khi phóng những vệ tinh đầu tiên vào năm 2019, SpaceX đã xây dựng mạng lưới vệ tinh ở quỹ đạo Trái Đất tầm thấp, cung cấp kết nối cho phần lớn hành tinh. So với các hệ thống vệ tinh liên lạc truyền thống hoạt động ở quỹ đạo cao hơn, Starlink có thể cung cấp kết nối với độ trễ thấp hơn.

Tại Ukraine, Starlink đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì liên lạc kể từ khi xung đột với Nga. Tuy nhiên, SpaceX đã giới hạn việc sử dụng dịch vụ trong một số trường hợp liên quan đến hoạt động quân sự, đồng thời phát triển Starshield phục vụ các nhiệm vụ đòi hỏi mức độ bảo mật cao hơn.

Starshield là hệ thống vệ tinh chuyên dụng do SpaceX phát triển cho các nhiệm vụ an ninh, quốc phòng và tình báo của chính phủ Mỹ.

Dù có mục đích sử dụng khác với dịch vụ internet thương mại Starlink, hai hệ thống vẫn có những điểm chung về công nghệ và cơ sở hạ tầng. Starshield sử dụng các biện pháp mã hóa nâng cao và thiết bị đầu cuối chuyên dụng, đồng thời tận dụng một phần nền tảng vệ tinh của Starlink.

Theo SpaceX, Starshield kế thừa công nghệ, kỹ thuật và kinh nghiệm vận hành từ Starlink. Ngoài liên lạc bảo mật, hệ thống còn có thể hỗ trợ quan sát Trái Đất và tích hợp các cảm biến hoặc thiết bị chuyên dụng khác.

Lầu Năm Góc là một trong những khách hàng lớn của SpaceX, chi hàng tỷ USD cho các dịch vụ Starlink và Starshield.