Elon Musk leo lên tháp phóng, trực tiếp kiểm tra Starship

Elon Musk đích thân kiểm tra Starship sau chuyến bay lịch sử. Ảnh: Facebook/Richard P Gallagher.

Sau hành trình kéo dài 22,5 giờ ngoài không gian, tàu Starship Ship 42 lần đầu được cánh tay cơ khí của tháp phóng Mechazilla bắt giữ thành công.

Elon Musk đã trực tiếp kiểm tra Starship Ship 42 sau khi phương tiện này được cánh tay cơ khí khổng lồ của tháp phóng Mechazilla bắt giữ thành công tại căn cứ Starbase, bang Texas, Mỹ. Đây là lần đầu tiên chương trình Starship thực hiện được việc thu hồi tầng trên của tên lửa sau khi trở về từ quỹ đạo.

Trên mạng xã hội, CEO SpaceX đăng video ghi lại quá trình kiểm tra con tàu, kèm dòng chú thích: “Đang kiểm tra Ship 42”. Trong một bài đăng khác, ông viết: “Tôi đã ôm Ship 42 khi nó trở về”.

Theo thông tin được chia sẻ, tàu vũ trụ được giữ cố định trên tháp phóng lúc 15h20 ngày 14/11. Musk chờ thêm khoảng hai tiếng rưỡi để chốt an toàn được khóa hoàn toàn và lượng nhiên liệu còn lại được xả hết, trước khi đi thang máy lên kiểm tra vào khoảng 17h30.

Elon Musk mới lên tháp phóng kiểm tra phương tiện ở độ cao 100 m. Ảnh: Facebook/Richard P Gallagher.

Hình ảnh tỷ phú cúi người, trực tiếp chạm vào thân tàu ở độ cao khoảng 100 m nhanh chóng thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, việc ông chờ đợi trước khi tiếp cận Starship cho thấy đây không đơn thuần là một khoảnh khắc ăn mừng hay chụp ảnh lưu niệm.

Chuyến bay ngày 13/11 là lần thử nghiệm thứ 15 của chương trình Starship. Trong hành trình kéo dài 22,5 giờ, Ship 42 hoàn thành 14 vòng bay quanh Trái Đất và triển khai 26 vệ tinh Starlink, trước khi quay trở lại vào ngày hôm sau.

Khi tái nhập khí quyển với tốc độ khoảng 27.000 km/h, con tàu phải chịu sức nóng cực lớn. Sau đó, phương tiện khởi động lại động cơ và hạ xuống để được cánh tay cơ khí trên tháp Mechazilla bắt giữ.

Đây là cột mốc quan trọng với SpaceX, bởi việc thu hồi tầng trên của Starship sau khi bay vào quỹ đạo là một trong những mục tiêu then chốt của chương trình. Khả năng tái sử dụng phương tiện có thể giúp công ty giảm chi phí và rút ngắn thời gian chuẩn bị cho các chuyến bay tiếp theo.

Theo Brownsville Daily News, Musk có lý do để trực tiếp quan sát tình trạng con tàu. Những câu hỏi như bao nhiêu tấm chắn nhiệt bị bong, kết cấu thép không gỉ có chịu hư hại bên trong hay không, và cần bao lâu để sửa chữa trước chuyến bay kế tiếp đều cần được đánh giá từ tình trạng thực tế của phương tiện. Các mô phỏng máy tính không thể thay thế hoàn toàn việc kiểm tra những dấu vết còn lại sau hành trình xuyên qua khí quyển.

Đặc biệt, Ship 42 là phương tiện duy nhất hoàn thành hành trình trở về trong cuộc thử nghiệm này. Tên lửa đẩy Super Heavy không thể thực hiện cú hạ cánh theo kế hoạch trên tháp phóng. Sau khi hệ thống cảnh báo mức nhiên liệu thấp được kích hoạt, tên lửa tự động chuyển hướng và rơi xuống Vịnh Mexico.

Elon Musk chờ hơn 2 giờ trước khi lên tháp kiểm tra tình trạng con tàu. Ảnh: Spaceflight Now.

Với vai trò lãnh đạo SpaceX, Musk cần đánh giá kết quả thử nghiệm và tình trạng của Ship 42 trước khi quyết định lịch trình các chuyến phóng tiếp theo.

Khoảnh khắc Musk ôm lấy Starship còn mang ý nghĩa cá nhân. Cách đây 23 năm, trong một bài phát biểu tại Đại học Stanford, ông từng đề cập mong muốn đưa một hạt giống lên sao Hỏa. Giờ đây, con tàu được kỳ vọng có thể đưa con người và hàng hóa tới Hành tinh Đỏ đã hoàn thành một chuyến bay vào không gian và trở về an toàn.

Khoảnh khắc tháp phóng đón tàu Starship giữa không trung Đám đông reo hò khi tàu Starship trở về Texas (Mỹ) sau chuyến bay quỹ đạo dài nhất từ trước đến nay, lần đầu được hai cánh tay cơ khí trên tháp phóng đón thành công.