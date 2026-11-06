Elon Musk đùa về thất bại của đảng Cộng hòa trong bầu cử

"Có vẻ những tia laser không gian dùng để can thiệp bầu cử của tôi lần này đã không phát huy tác dụng", tỷ phú Elon Musk viết trên mạng xã hội X ngày 4/11, kèm biểu tượng một người đang giơ tay nhún vai.

Đây là lời đùa mang tính châm biếm của ông Musk sau khi đảng Cộng hòa thất bại trong cuộc bầu cử giữa kỳ.

Bài đăng xuất hiện chưa đầy một giờ sau khi James Talarico, thượng nghị sĩ đắc cử tại Texas, phát biểu ăn mừng chiến thắng ở thành phố Austin và đề cập đến ảnh hưởng của các tỷ phú đối với chính trường Mỹ.

"Chúng tôi ở thế yếu trong cuộc đua này, phải đối đầu với khoản chi hơn 300 triệu USD, cao hơn bất kỳ chiến dịch tranh cử Thượng viện nào trong lịch sử nước Mỹ", ông Talarico nói.

Ông cho rằng các tỷ phú sở hữu thuật toán mạng xã hội, kênh truyền hình và có ảnh hưởng đến giới chính trị đang khiến người dân bị chia rẽ.

Cuộc đua giành ghế thượng nghị sĩ tại Texas giữa ứng viên Cộng hòa Ken Paxton và đối thủ Dân chủ James Talarico được đánh giá là một trong những chiến dịch tốn kém nhất lịch sử bầu cử Mỹ. Tổng chi tiêu quảng cáo của các bên tham gia đã vượt 500 triệu USD.

Theo số liệu tài chính tranh cử, các tổ chức bên ngoài ủng hộ ông Paxton đã chi khoảng 239 triệu USD. Trong đó, siêu ủy ban hành động chính trị Texas PAC của đảng Cộng hòa chi 149 triệu USD, cao hơn nhiều so với 45 triệu USD từ những tổ chức lớn nhất ủng hộ phe Dân chủ.

Ông Musk có lợi ích kinh doanh đáng kể tại Texas, nơi ông đã chuyển trụ sở nhiều công ty như SpaceX, Tesla và X.

Theo hồ sơ tài chính tranh cử liên bang, tỷ phú này đã đóng góp 158 triệu USD cho Quỹ Lãnh đạo Thượng viện, siêu ủy ban hành động chính trị chủ chốt của đảng Cộng hòa trong các cuộc đua vào Thượng viện. Tổ chức này sau đó chuyển tiền tới Texas PAC..

Cuộc bầu cử giữa kỳ diễn ra ngày 3/11, với toàn bộ 435 ghế Hạ viện và khoảng 1/3 số ghế Thượng viện được đưa ra tranh cử.

Kết quả cho thấy đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả 2 viện quốc hội, làm thay đổi tương quan quyền lực tại Washington trong 2 năm cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump.

Phát biểu của ông Musk thu hút sự chú ý bởi tỷ phú này từng dành nguồn lực tài chính đáng kể để hỗ trợ các ứng viên Cộng hòa, trong đó có những chiến dịch tranh cử tại Texas.

Tuy nhiên, câu nói về tia laser không gian chỉ là lời đùa trên mạng xã hội, không phải tuyên bố về một công nghệ can thiệp bầu cử có thật..