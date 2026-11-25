Elon Musk và Jensen Huang có tình bạn lâu năm. Ảnh: Nvidia.

Chiều 24/11 (giờ Mỹ), tỷ phú Elon Musk đến thăm trụ sở Nvidia tại Thung lũng Silicon (Mỹ), gặp Jensen Huang sau khi nhà sáng lập hãng chip trở lại vị trí CEO, theo Mirror Media.

Đi cùng CEO Tesla là hai con trai của ông với nữ ca sĩ người Canada Grimes, gồm X Æ A-Xii (6 tuổi) và Techno Mechanicus (4 tuổi), cùng một số nhân sự của SpaceX và xAI.

Trong bức ảnh được Ben Pouladian, nhà sáng lập BEP Research và cổ đông lâu năm của Nvidia, chia sẻ trên mạng xã hội X, Musk mặc áo phông đen quen thuộc, đứng cạnh Huang tại sảnh trụ sở Nvidia. Hai con trai của tỷ phú cũng xuất hiện trong bức ảnh chụp chung với hàng chục nhân viên.

Pouladian nhắc đến tình bạn kéo dài hơn một thập kỷ giữa hai tỷ phú, đồng thời dẫn lại quan điểm của Musk rằng những người vẫn sát cánh bên mình trong lúc khó khăn mới là bạn bè thực sự.

Theo The Economic Times, Musk là một trong những nhân vật công khai ủng hộ Huang trong 12 ngày ông rời ghế CEO Nvidia. Trước đó, tỷ phú Tesla ví việc Nvidia mất đi Huang giống như một đội bóng loại Michael Jordan khỏi đội hình khi đang trên đà chiến thắng.

Hình ảnh CEO Tesla cùng hai con trai đến thăm Jensen Huang tại trụ sở Nvidia. Ảnh: @benitoz/X.

Musk đánh giá cao những mối quan hệ mà Huang xây dựng trong nhiều thập kỷ, khả năng nhìn nhận xu hướng công nghệ cũng như sự tín nhiệm của nhân viên dành cho ông. CEO Tesla thậm chí bày tỏ rằng sẽ là một vinh dự nếu được tuyển dụng Huang. Ông cũng ký tên vào bản kiến nghị kêu gọi hội đồng quản trị Nvidia đưa nhà sáng lập trở lại vị trí lãnh đạo.

Ngày 23/11, sau khi Nvidia thông báo quyết định phục chức cho Huang, Musk nhanh chóng bày tỏ sự hưởng ứng trên X.

"Sai lầm đã được sửa chữa", vị tỷ phú viết. Ông cũng chia sẻ lại video ghi cảnh nhân viên Nvidia chào đón Huang trở về trụ sở.

Bên cạnh Musk, Pouladian cũng tích cực vận động cho sự trở lại của nhà sáng lập Nvidia thông qua bản kiến nghị, các cuộc phỏng vấn trên truyền hình và thư gửi trực tiếp đến thành viên hội đồng quản trị.

Là cổ đông Nvidia từ năm 2016, Pouladian cho rằng những mối quan hệ với khách hàng và nhân viên mà Huang xây dựng trong 33 năm là yếu tố khó thay thế. Theo nhà đầu tư, khi trở lại công ty, Huang đã cảm ơn nhân viên vì cho ông cơ hội thứ hai, đồng thời cam kết sẽ trở thành một CEO tốt hơn.