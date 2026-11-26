Ngay sau quyết định tái bổ nhiệm bất ngờ của ban lãnh đạo Nvidia, ông chủ Tesla Elon Musk đã trực tiếp có mặt tại trụ sở gã khổng lồ công nghệ ở thành phố Santa Clara, bang California (Mỹ). Chuyến ghé thăm không mang vẻ nghi thức cứng nhắc, mà ấm cúng như một cuộc hội ngộ gia đình khi Musk dẫn theo hai cậu con trai đến chia vui cùng CEO Jensen Huang.

Theo Business Insider, mạng xã hội X lập tức dậy sóng khi tài khoản Tesla Owners Silicon Valley cùng nhà đầu tư Ben Pouladian chia sẻ những hình ảnh đầu tiên về cuộc gặp gỡ. Trong bức ảnh chụp chung, Musk cùng hai con trai và ông Huang thoải mái đứng giữa hơn 20 nhân viên Nvidia với nụ cười rạng rỡ. Vị tỷ phú giàu nhất hành tinh sau đó cũng đăng tải lại khoảnh khắc này trên trang cá nhân.

CEO Jensen Huang và tỷ phú Elon Musk.

Chuyến thăm diễn ra ngay sau giai đoạn sóng gió chưa từng có tại Nvidia. Đầu tháng, ông Jensen Huang bất ngờ rời ghế điều hành giữa những lùm xùm liên quan đến đời tư. Sự việc khiến nội bộ hãng chip lẫn giới đầu tư chao đảo.

Còn về phía Musk, vị tỷ phú đánh giá cao những mối quan hệ mà Huang xây dựng trong nhiều thập kỷ, khả năng nhìn nhận xu hướng công nghệ cũng như sự tín nhiệm của nhân viên dành cho ông. CEO Tesla thậm chí bày tỏ rằng sẽ là một vinh dự nếu được tuyển dụng Huang. Ông cũng ký tên vào bản kiến nghị kêu gọi hội đồng quản trị Nvidia đưa nhà sáng lập trở lại vị trí lãnh đạo.

CEO Tesla cùng hai con trai đến thăm Jensen Huang tại trụ sở Nvidia.

Ngày 23/11, sau khi Nvidia thông báo quyết định phục chức cho Huang, Musk nhanh chóng bày tỏ sự hưởng ứng trên X.

"Sai lầm đã được sửa chữa", vị tỷ phú viết. Ông cũng chia sẻ lại video ghi cảnh nhân viên Nvidia chào đón Huang trở về trụ sở.

Bên cạnh Musk, Pouladian cũng tích cực vận động cho sự trở lại của nhà sáng lập Nvidia thông qua bản kiến nghị, các cuộc phỏng vấn trên truyền hình và thư gửi trực tiếp đến thành viên hội đồng quản trị.

Là cổ đông Nvidia từ năm 2016, Pouladian cho rằng những mối quan hệ với khách hàng và nhân viên mà Huang xây dựng trong 33 năm là yếu tố khó thay thế. Theo nhà đầu tư, khi trở lại công ty, Huang đã cảm ơn nhân viên vì cho ông cơ hội thứ hai, đồng thời cam kết sẽ trở thành một CEO tốt hơn.