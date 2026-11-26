Biểu tượng của Grok và ChatGPT. Ảnh: TTXVN

Các doanh nghiệp bị kiện gồm SpaceX, nền tảng mạng xã hội X và SpaceX Super Intelligence (SpaceXSI), đơn vị phát triển Grok.

Trong đơn kiện ngày 23-11, Tổng chưởng lý bang Virginia Jay Jones cáo buộc các doanh nghiệp đặt lợi ích kinh doanh lên trên sự an toàn của người dùng khi loại bỏ những biện pháp bảo vệ tiêu chuẩn, đồng thời phát triển tính năng cho phép tạo hình ảnh khỏa thân.

Các bang này cũng cáo buộc doanh nghiệp đưa ra những tuyên bố gây hiểu lầm về hiệu quả kiểm soát nội dung, đồng thời yêu cầu hoàn trả lợi nhuận từ các hành vi bị cáo buộc. Riêng Virginia đề nghị mức phạt 2.500 USD cho mỗi hành vi vi phạm có chủ ý.

Phản hồi về vụ việc, SpaceXSI khẳng định không dung túng nội dung xâm hại tình dục trẻ em hoặc hình ảnh nhạy cảm được tạo ra khi chưa có sự đồng thuận.

Các vụ kiện diễn ra trong bối cảnh lo ngại ngày càng gia tăng về nguy cơ AI bị lợi dụng để xâm hại phụ nữ và trẻ em.