Màn ra mắt của mẫu Tesla Roadster thế hệ mới gây sự chú ý đặc biệt với loạt trình diễn bất ngờ khi xe chạy lộn ngược và thực hiện cú nhào lộn trên không trong khi tăng tốc 0-96 km/h trong khoảng 1 giây. Dù vậy, bên cạnh những màn trình diễn gây choáng ngợp, phát biểu của Elon Musk về tốc độ tối đa mới là chi tiết khiến giới yêu xe quan tâm.

Khi được hỏi về tốc độ tối đa của Roadster, vị CEO của Tesla cho biết mẫu xe này chắc chắn sẽ nhanh hơn nhiều so với mức 370 km/h được kỳ vọng trước đó. Sau đó, ông đưa ra mục tiêu đạt một nửa vận tốc âm thanh, tương đương khoảng 617 km/h.

Elon Musk đặt mục tiêu Tesla Roadster đạt tốc độ hơn 617 km/h

Nếu đạt được con số này, Tesla Roadster sẽ vượt xa Yangwang U9 Xtreme - mẫu xe đang giữ kỷ lục tốc độ tối đa trong nhóm xe thương mại có vận tốc khoảng 496 km/h và được sản xuất giới hạn 30 chiếc.

Tuy nhiên, việc đạt tốc độ hơn 600 km/h không đơn giản chỉ là vấn đề công suất động cơ. Ở ngưỡng vận tốc này, lốp xe phải chịu lực tác động cực lớn, trong khi khí động học, độ ổn định thân xe và khả năng kiểm soát nhiệt đều trở thành những thách thức kỹ thuật đáng kể. Tesla có thể cần phát triển công nghệ lốp chuyên biệt cùng những giải pháp kỹ thuật khác để tiến gần mục tiêu mà Musk đưa ra.

Elon Musk không chỉ muốn Tesla Roadster "biết bay"

Câu hỏi lớn hơn là liệu mức tốc độ này có khả thi trên một mẫu xe sản xuất thương mại hay không. Ngay cả khi có thể đạt được trong điều kiện thử nghiệm đặc biệt, việc đưa công nghệ đó vào xe bán cho khách hàng vẫn đòi hỏi chi phí phát triển lớn và quá trình kiểm chứng nghiêm ngặt.

Tesla Roadster đã trải qua thời gian chờ đợi kéo dài, với nhiều lần trì hoãn kể từ khi được giới thiệu lần đầu. Vì vậy, những thông số được công bố tại sự kiện mới nhất vẫn cần được kiểm chứng bằng chiếc xe thương mại hoàn chỉnh. Khả năng tăng tốc trong khoảng 1 giây hay tốc độ tối đa hơn 617 km/h hiện vẫn là những mục tiêu được nêu ra, chưa phải thành tích đã được xác nhận trên xe thương mại.

Nguồn: Carbuzz