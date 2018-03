Elon Musk có thể sẽ trở thành người giàu nhất thế giới với hơn 200 tỉ USD

Hội đồng quản trị của tập đoàn Tesla vừa đồng ý với một kế hoạch trao cho Elon Musk một số tiền khổng lồ để ông nhảy vọt trở thành người giàu nhất thế giới.

Cụ thể, số tiền mà Elon Musk sẽ nhận được tùy vào công trạng của ông trong khoảng thời gian 10 năm tới trên ghế tổng giám đốc Tesla. Mục tiêu của ông sẽ là đưa Tesla lên thành một trong những công ty đắt giá nhất thế giới với giá trị thị trường 650 tỉ USD – gấp gần 11 lần giá trị hiện tại của họ là 59 tỉ USD.

Theo kế hoạch này, mỗi khi giá trị của Tesla lên thêm 50 tỉ USD, Tesla sẽ trao cho Elon Musk 1/12 giá trị của gói phần thưởng đã hứa bằng cổ phiếu. Nếu như Tesla thực sự lên đến giá trị 650 tỉ USD, Elon Musk sẽ nhận được tổng cộng 28% cổ phiếu của Tesla, tức hơn 200 tỉ USD.

Để so sánh, người giàu nhất thế giới hiện tại là ông Jeff Bezos có tài sản 132 tỉ USD, một bước nhảy vọt gần 40 tỉ USD so với khi ông soán ngôi của Bill Gates trong năm 2017 do giá cổ phiếu của Amazon tăng vọt.

“Elon sẽ không nhận được bất kỳ khoản tiền nào – lương, thưởng, cổ phiếu… theo thời gian. Thay vào đó, những gì ông nhận được 100% phụ thuộc vào hiệu năng kinh doanh của Tesla,” một bài viết trên trang chủ của Tesla công bố. Theo kế hoạch trả công này, ngay cả khi Elon Musk không ngồi ở ghế tổng giám đốc Tesla, những người ngồi vào vị trí tổng giám đốc của Tesla sẽ vẫn nằm dưới quyền của Elon Musk.

Elon Musk cũng đã nhận một kế hoạch trả công tương tự vào năm 2012, khi giá trị thị trường của Tesla chỉ vào khoảng 3,2 tỉ USD và đã nâng giá trị của Tesla lên gần 20 lần sau 5 năm. Tesla là một trong các công ty mà Elon Musk đang dẫn đầu, bên cạnh những cái tên không kém phần nổi tiếng như SpaceX, The Boring Company và Hyperloop.

Cá nhân mình, vị tỉ phú cho biết “tôi dự kiến sẽ vẫn là TGĐ Tesla trong tương lai gần. Nhưng nếu vào một thời điểm nào đó, một ai đó cực giỏi bên trong hay bên ngoài công ty có thể nhận lấy vị trí này và muốn làm thế, tôi sẽ chấp nhận nhường chỗ và tập trung vào việc phát triển sản phẩm, diều mà tôi thích nhất.”

Phạm Lê