Elon Musk cân nhắc sáp nhập SpaceX và Tesla

Trong buổi công bố kết quả kinh doanh hôm 20/10, Elon Musk - CEO của cả SpaceX và Tesla - đã bày tỏ sự ủng hộ đối với kế hoạch hợp nhất hai doanh nghiệp, song cho biết quyền quyết định cuối cùng thuộc về ủy ban cổ đông đặc biệt của mỗi bên.

Khi được hỏi về thương vụ sáp nhập vốn đã rộ lên từ lâu, Musk chia sẻ: "Đây chắc chắn là câu hỏi khiến tôi cảm thấy như đang khiêu vũ trên bãi mìn... nhưng tôi thực sự nghĩ việc hợp nhất hai công ty mang lại rất nhiều giá trị".

Cổ phiếu SpaceX tăng trong phiên giao dịch muộn sau khi thông báo doanh thu tăng 161% trong quý III. Ảnh: Bloomberg

Đây được xem là phát ngôn mạnh mẽ nhất của Musk từ trước đến nay về vấn đề này trước công chúng. Trước đó, khi được hỏi về thương vụ tiềm năng ngay sau đợt IPO bùng nổ của SpaceX vào tháng 7, Musk không đưa ra quan điểm cụ thể mà chỉ nhấn mạnh: "Rõ ràng... chúng ta không thể bàn về việc hợp nhất doanh nghiệp hay những chuyện tương tự trong một buổi báo cáo tài chính. Việc này phải tuân theo quy trình phù hợp".

Dù vậy, Musk vẫn thận trọng và khẳng định bản thân không thể tham gia vào các cuộc đàm phán và quyết định hoàn toàn phụ thuộc vào các cổ đông. Tuy nhiên, trong quá khứ, các cổ đông Tesla phần lớn đều ủng hộ những định hướng của Musk.

Cổ phiếu SpaceX đã tăng gần 5% trong phiên giao dịch muộn sau khi công bố kết quả kinh doanh quý III vượt xa kỳ vọng của Phố Wall. Cổ phiếu Tesla cũng tăng hơn 1%.

Tập đoàn chuyên về tên lửa đẩy, Internet vệ tinh, mạng xã hội và AI (trí tuệ nhân tạo) này đạt lợi nhuận ròng 4,4 tỷ USD trong quý gần nhất, chính thức có lãi trở lại sau hai quý thua lỗ liên tiếp trong năm nay.

Trong báo cáo tài chính lần thứ hai kể từ khi niêm yết, SpaceX cho biết đã ghi nhận 14,6 tỷ USD doanh thu - tăng 161% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức tăng trưởng này chủ yếu nhờ vào mảng "Siêu trí tuệ" (Super Intelligence) và dịch vụ Internet vệ tinh Starlink.

Trước đó, các nhà phân tích của Phố Wall tham gia khảo sát của FactSet dự báo lợi nhuận ròng đạt 1,57 tỷ USD trên mức doanh thu 12,9 tỷ USD. SpaceX công bố EPS (lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu) đạt 35 cent, vượt xa mức dự báo 14 cent của giới phân tích.

Tranh cãi liên quan đến Ukraine phủ bóng SpaceX

Ngay trước thềm cuộc họp báo cáo tài chính ngày thứ Ba, tờ Wall Street Journal đăng tải bài viết cho rằng Musk đã "ra lệnh bóp băng thông một phiên bản quân sự của Starlink", khiến giới chức Ukraine bất ngờ.

Trong cuộc họp, Musk không đề cập đến thông tin trên tờ báo này, vốn trích dẫn từ các nguồn tin ẩn danh. Phía SpaceX cũng chưa đưa ra phản hồi trước yêu cầu bình luận từ CNN.

Tuần trước, Ukraine cáo buộc SpaceX gây cản trở nghiêm trọng cho hoạt động phòng thủ nước này khi bất ngờ giới hạn dịch vụ Internet vệ tinh quỹ đạo thấp Starlink.

Ukraine đã sử dụng Starlink cùng Starshield - phiên bản dành riêng cho quân sự - để duy trì liên lạc thần tốc, cũng như phục vụ việc triển khai và đánh chặn các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.

Trong khi Musk liên tục ám chỉ Nhà Trắng là bên phải chịu trách nhiệm cho sự gián đoạn này, chính quyền Tổng thống Trump đã bác bỏ cáo buộc.

Trên mạng xã hội X, Musk nhấn mạnh rằng hệ thống Starshield "do chính phủ Mỹ sở hữu và kiểm soát", đồng thời "mọi giới hạn về tốc độ hay quyền sử dụng đều do quân đội Mỹ và cuối cùng là POTUS quyết định".

(Theo CNN)